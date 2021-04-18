الأنبا سيداروس: لكل فرد حجز مناسبة واحدة وبصخة واحدة فقط

في اسبوع الالام وعيد القيامة

أصدر نيافة الحبر الجليل الأنبا سيداروس أسقف الكنيسة القبطية الارثوذكسية بحي عزبة النخل بمحافظة القاهرة، تعليماته بما يخص ترتيبات صلاة أسبوع الآلام وليلة عيد القيامة ومدى سماح الكنيسة للشعب بحضور المناسبات.

وقال الأنبا سيداروس في بيان إنه سيتم السماح بحضور نسبة 25% فقط من قوة كل كنيسة الاستيعابية، على أن يكون الحضور بالحجز، شريطة أن يشارك كل فرد في مناسبة واحدة وبصخة واحدة فقط.

وأشار إلى أنه سيتم تعليق كافة الخدمات والأنشطة بدء من جمعة ختام الصوم وحتى ليلة عيد القيامة المجيد.

جدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

ويُشار إلى أنه من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.