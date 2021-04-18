محافظ المنوفية: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي قطار القاهرة / المنصورة

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدفع بـ 20 سيارة إسعاف وسيارة دفاع مدني للمشاركة في نقل المصابين بحادث انقلاب قطار القاهرة / المنصورة بمنطقة سندنهور بمحافظة القليوبية.

وأكد المحافظ رفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لاستقبال حالات المصابين بكافة مستشفيات المحافظة، موضحا أنه تم التنسيق مع جامعة المنوفية لرفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجامعة لاستقبال الحالات، وأن كل إمكانيات المحافظة مسخرة للمساهمة في تقديم الدعم اللازم لإنقاذ حياة المواطنين.

كما وجه محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية وتقديم الخدمات العلاجية على أكمل وجه للمصابين فى حالة استقبالهم بمستشفيات المحافظة، مشددا بضرورة توفير كافة الأدوية والمستلزمات و أرصدة بنك الدم من المخزون الإستراتيجي للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.



وتوجه محافظ المنوفية بخالص العزاء للمتوفيين جراء هذا الحادث الأليم سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، كما توجه بالدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله مصر و شعبها من كل مكروه وسوء.