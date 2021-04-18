محمود طالب بمعهد التمريض ينقذ حياة 3 ركاب في قطار بنها

خلال ثواني قليلة انقلب الهدوء الذي سيطر على ركاب قطار «القاهرة - المنصورة» إلى صراخ وعويل بعد انقلابه في إحدى قرى محافظة القليوبية، ووجد محمود النجار أحد الركاب وطالب في معهد التمريض بالقصر العيني نفسه محاطًا بالمصابين، لكن كان هناك 3 فاقدين للوعي، فاستغل ما تعلمه في معهد التمريض واستطاع إنقاذ حياتهم.

وقال «محمود» في حديثه لـ«الدستور»: «عقب توقف القطار خرجت منه على الفور ووجدت 3 ركاب بجانبي فاقدين الوعي على القضبان، فاقتربت من الأول ووجدت نبضه ضعيف وغير قادر على التنفس تمامًا فأجريت له تنفس صناعي لعدة دقائق حتى تنفس مرة أخرى، وكررت ذلك الفعل مع اثنين آخرين وخلال ربع ساعة فقط استطعت إنقاذ الثلاثة من توقف النفس الذي عانوا منه نتيجة الغبار المتصاعد من انقلاب العربات الأخيرة في القطار»، مضيفًا: «ساعدني بعض زملائي في المعهد في إنقاذ بعض الركاب حتى وصلت الإسعاف».

وعن حقيقة ما حدث داخل القطار قبل انقلابه، قال محمود: «تحرك القطار من محطة رمسيس في موعده المحدد لكنه توقف مرتين خارج المحطات الرئيسية وبالقرب من بنها مال القطار بالكامل على إحدى جوانبه ثم عاد لموقعه، إلا أننا شاهدنا العربات الثلاثة الأخيرة وقعت على إحدى جوانبها ولم تستطع الوقوف مرة ثانية حتى انفللت من القطار نفسه الذي توقف فور سقوطها».

وتابع: «صوت الصراخ ملأ القطار والركاب تطايروا في الهواء من رجة القطار التي جعلته يميل على جانب واحد، وسقط الركاب على بعضهم».

وأضاف: «من كثرة الغبار المنبعث بسبب سقوط القطار تخيل بعض الركاب اندلاع النيران فيه لكن اتضح بعد ذلك أنه غبار من سقوطه».

و أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار ٩٤٩/ ٣٢٠٩ سياحي المتجه من القاهرة إلى المنصورة وفي تمام الساعة 13:54 سقطت عدد 4 عربات من القطار بمدخل محطة سندنهور.