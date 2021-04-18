برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة لحل أزمة تكليف الصيادلة

أعلن السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أنه سيتقدم الأسبوع المقبل بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وموجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد يطالبهم فيه بحل أزمة تكليف طلاب صيدلة دفعتي 2018 و2019، مشيرًا إلى أن عدد خريجي الدفعتين 31 ألف خريج تقدم منهم 29 ألف خريج برغبته للتكليف، إلا أن وزارة الصحة كلفت 11 ألف خريج فحسب، كما أن التكليف جاء خارج النطاق الجغرافي للخريجين فخريج كفر الشيخ جاء التكليف له في قنا.

واستنكر عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" ضم الدفعتين في تكليف واحد وهو ما يحدث لأول مرة مما حرم الكثير من الخريجين من حقهم، فيما يحق لكل خريجي الصيدلة التكليف، إلا لو كانت وزارة الصحة أبلغتهم بعدم إمكانية تكليفهم قبل دخول كلية الصيدلة، كما أن بعد أماكن التكليف عن موطن الخريجين سيسبب أزمة كبيرة لهم وهو ما يستدعي إعادة النظر في كل قرارات التكليف.

وأكد شمس الدين، أن وزارة الصحة وضعت نفسها في مأزق قانوني فأي متظلم من عدم تكليفه يمكنه اللجوء للقضاء وسيثبت له حقه في التكليف عملًا بمبدأ المثل، مشيرًا إلى أنه يمكن لوزارة الصحة التعاون مع شركات الأدوية الخاصة وتوفير فرص عمل للخريجين بالشركات الخاصة، كما أنه يمكن تسكينهم للعمل بمدينة الدواء المصري التي افتتحها الرئيس أخيرًا.

طالب عضو لجنة الإدارة المحلية، وزارة الصحة بإلغاء قرارها السابق الخاص بالترخيص للصيدلي العامل بالقطاع الحكومي بإمكانية افتتاح صيدليتين باسمه مما زود عدد الصيدليات بشكل كبير.

كما انتقد سماح الحكومة للجامعات الخاصة بالتوسع في إنشاء كليات الصيدلة مما جعل هناك وفرة في الخريجين بشكل يفوق استيعاب قدرات السوق المحلية من مستشفيات وشركات أدوية وصيدليات، داعيًا لربط التعليم بسوق العمل بحيث يدخل عدد طلاب قدر الحاجة الحقيقية من الصيادلة حتى لا تتكرر أزمة تكليف الصيادلة.