«أبو قرقاص» للكاثوليك تقصر صلوات أسبوع الآلام على الكهنة والشمامسة

للتصدي لثالث موجات كورونا

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا بشارة جودة مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، عن إجراءات احترازية جديدة، للحفاظ على الكنيسة والمصريين في ظل هجوم ثالث موجات كورونا.

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وطالب الأنبا بشارة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، بعدم المشاركة في الصلوات حفاظًا عليهم، وأيضًا كل من يشعر بأي أمراض بعدم الانطلاق للكنيسة حرصًا لعدم نقل العدوى للآخرين.

كما أعلن الأنبا بشارة اقتصار صلوات مناسبات أسبوع الآلام، على الكهنة والشمامسة فقط، واقتصار صلوات الخطوبات والاكاليل والمعمودية على اسرة الزوجين والمعمد، مع غلق قاعات العزاء.

والجدير بالذكر أنه، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ استعداداتها لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وكانت الكنيسة قد أعلنت عن إتمامها لطقس عمل زيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد وتدشين الكنائس، يوم 22 من أبريل الجاري، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة، وذلك برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطرانة الكنيسة.