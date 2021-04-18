الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

للتصدي لثالث موجات كورونا

«أبو قرقاص» للكاثوليك تقصر صلوات أسبوع الآلام على الكهنة والشمامسة

الانبا بشارة جودة
الانبا بشارة جودة

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا بشارة جودة مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، عن إجراءات احترازية جديدة، للحفاظ على الكنيسة والمصريين في ظل هجوم ثالث موجات كورونا.

 

وجاء ذلك في بيان رسمي نشره الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وطالب الأنبا بشارة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، بعدم المشاركة في الصلوات حفاظًا عليهم، وأيضًا كل من يشعر بأي أمراض بعدم الانطلاق للكنيسة حرصًا لعدم نقل العدوى للآخرين.

 

كما أعلن الأنبا بشارة اقتصار صلوات مناسبات أسبوع الآلام، على الكهنة والشمامسة فقط، واقتصار صلوات الخطوبات والاكاليل والمعمودية على اسرة الزوجين والمعمد، مع غلق قاعات العزاء.

 

والجدير بالذكر أنه، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ استعداداتها لبدء أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

 

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

وكانت الكنيسة قد أعلنت عن إتمامها لطقس عمل زيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد وتدشين الكنائس، يوم 22 من أبريل الجاري، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة، وذلك برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطرانة الكنيسة.

أبو قرقاص أسقف أبو قرقاص ايبارشية ابو قرقاص مطران ابو قرقاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

جهود قوات حرس الحدود.. ضبط 125 ألف طلقة و222 طن مخدرات وتدمير 5 أنفاق

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

تزامنًا مع عرض «الاختيار 2».. تفاصيل دور الضباط المفصولين فى خيانة زملائهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟

عاجل
الرئيس السيسي يكلف بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار طوخ