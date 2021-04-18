الكنيسة تسمح لـ«أرثوذكس» المنشأة والمراغة بحضور البصخات فقط في أسبوع الآلام

بدء من الغد

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مراكز سوهاج والمنشأة والمراغة، بمحافظة سوهاج بالصعيد المصري، إجراءات احترازية جديدة، للحفاظ على الكنيسة والمصريين في ظل هجوم ثالث موجات فيروس كورونا.

وقال الأنبا باخوم، في بيان رسمي، إنه ستقتصر صلوات الكنيسة على الكهنة وعدد قليل من الشمامسة بدء من غدًا الاثنين الموافق 19 من شهر ابريل الجاري.

وأكد الأنبا باخوم أنه يُسمح لشعب الكنيسة القبطية المُشاركة بحضور صلوات البصخة المُقدسة، وذلك من خلال الحجز عبر الموقع الرسمي للإيبارشية.

وحدد الأنبا باخوم الأوقات المسموح بالحضور فيها وهي مساء الأحد، وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ومساء الخميس أيضًا.

والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة القبطية، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كوروتا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.