الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عظيم ومتواضع وأسمى البشر.. «النبي» كما يراه توفيق الحكيم

توفيق الحكيم
توفيق الحكيم

كان للأديب الراحل توفيق الحكيم رؤية خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يراه أسمى البشر جاء بمكارم الأخلاق، وأنه ليضحك ويبكي، ويأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، ويستشير الناس حتى لا يخطئ، ويرضى ويغضب، ويرفض أن يقبل أحد يده أو ينحني له أو يسجد.

 

وفي مقال نشر بمجلة "الهلال" بعددها رقم 10 الصادر بتاريخ 1 أكتوبر لعام 1972، ذكر فيه رأي الحكيم في النبي محمد، موضحا: لقد مسرح الحكيم السيرة العطرة، ومن خلال مسرحيته تتجلى إنسانية محمد بأحلى معانيها، هو يبكي مصرع المبشر الصالح زيد بن عمرو، ويتألم لظلم المستضعفين، ويتفطر قلبه لقسوة الإنسان على أخيه الإنسان.

 

وأوضح توفيق الحكيم أن النبي كان إنسانا متواضعا غاية التواضع، يكره الصلف والاستعلاء، سمع أن عثمان بن عفان، الثري، زوج ابنته رقية، قد استعلى على العمل بيديه، وحين حثه عمار بن ياسر على ذلك بشدة ضربه وعيره بأمه، فكبر عليه ذلك، أن عمارا لأفضل من عثمان، فقد ضحى في سبيل الدعوة بأكثر مما ضحى عثمان، وهو أفضل منه لأنه يعمل، ومحمد لا يحب أن يشعر أحد أنه يفضل أخاه، إلا بعمله، ومضى يعنف عثمان بن عفان، فاعتذر هذا لعمار، وأقبل يعمل بيده، وفي شدة كربه جاءه المؤيدون يواسونه ويطرونه، فقال لهم في ضيق: لا تطروني، فقالوا: لماذا لا نطريك وأنت سيدنا جميعا، فنهرهم وثار عليهم.. يجب ألا يجعلوا له مقاما فوقهم، يجب ألا يقدسوه، فإن هو إلا بشر مثلهم يخطئ ويصيب، لا يعرف الغيب، وما هو بمعجز، فما البشر بمعجزين!

 

وعن النبي؛ قال توفيق الحكيم: محمد الإنسان يكره قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، لم يلجأ إلى القتال إلا مضطرا، ولكن الحرب شيء والاغتيال شيء آخر، غير أن قمة إنسانسية محمد كانت في تحرير العبيد، كان لا يفتأ يحض أتباعه على أن يحرروا عبيدهم، ورأى مرة أحد أصحابه يضرب عبده، فغضب وقال له: "الله أقدر عليك منك عليه"، فقال له صاحبه: "هو حر لوجه الله" فقال له محمد: "أما أنك لو لم تفعل للفحتك النار"، كما كان النبي بالنسبة للحكيم إنسانا عظيما، وقدوة ربه لبني جنسه.

توفيق الحكيم أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأديب الراحل توفيق الحكيم النبي محمد مجلة الهلال

الأكثر قراءة

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

كواليس جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة الإتجار بالبشر

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

جهود قوات حرس الحدود.. ضبط 125 ألف طلقة و222 طن مخدرات وتدمير 5 أنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟