الأنبا فيلوباتير: اتخذنا قرارات قصر الصلوات على الكهنة

قال إن مستشفيات التأمين الصحي تحولت لعزل

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلواباتير أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا بالصعيد المصري، عن إجراءات احترازية جديدة، للحفاظ على الكنيسة والمصريين في ظل هجوم ثالث موجات كورونا.

وقال الأنبا فيلوباتير، في بيان رسمي، إن أغلب مستشفيات التأمين الصحي في مركز أبو قرقاص تحولت إلى مستشفيات عزل، بسبب زيادة عدد الحالات الخاصة بكورونا، مُضيفًا أن ذلك هو السبب في اتخاذه قرارات باقتصار الصلوات على الكهنة و50 شماس فقط، خلال مناسبات أسبوع الالام، بدء من يوم الجمعة المقبل الموافق 23 من ابريل الجاري، والذي يسمى بجمعة ختام الصوم، وحتى ليلة عيد القيامة المجيد والموافق الاول من مايو المقبل.

وأوضح الأنبا فيلوباتير أنه يقدر المشاعر الخاصة بجميع أبناء الإيبارشية، ويتقبل جميع أبناءه من مؤيد ومعارض، مشددًا على أن القرار لم يخرج بشكل فردي بل خرج في احدث اجتماعات مجمع كهنة الايبارشية.

وايبارشية ابو قرقاص للأقباط الارثوذكس هي ايبارشية مقتطعة حديثا، في مارس 2021، ويعتبر تلك هي أول قرارات نيافة الحبر الجليل الأنبا فيلوباتير للحد من تباعيات كورونا، منذ سيامته الشهر المنصرم.



والجدير بالذكر، أنه بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام" يوم 25 من أبريل الجاري، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد، الذي يعقبه احتفالات شم النسيم، والذي يأتي تزامنًا مع إتمام البابا تواضروس الثاني لطقس اضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الانبا بيشوي العامر للرهبان الاقباط الارثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

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