استمرار أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بكفر الشيخ

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، استمرار أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة بالتوازي مع باقي أعمال الرصف والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقاً لأعمال الطرح والترسية.



وأشرف اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على أعمال الرصف بمحور سعد زغلول غرب مدينة كفر الشيخ، والأعمال الجارية بشارع 21 والانتهاء من تحويل طريق صبري القاضي لاتجاهين يفصل بينهما تلتوار طولي.

وتابع شريف هيكل رئيس مركز ومدينة سيدي سالم أعمال الرصف طريق كوزو باتجاه عبدالباعث الفقى والطريق العام من أمام عزبة الشرنوبي وحسانين التابعين للوحدة المحلية لقرية الفقهاء القبلية بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي بطول 500 متر تقريبا.