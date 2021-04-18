الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وزير التنمية المحلية يجري اتصالا بمحافظ القليوبية لمتابعة حادث قطار طوخ

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اتصالاً هاتفياً باللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمتابعة حادث انقلاب عدد من عربات قطار المنصورة - القاهرة بمنطقة سندنهور بمنطقة طوخ بالقليوبية.

ووجه شعراوي برفع حالة الطوارئ بكافة مستشفيات المحافظة وتجهيز الأطقم الطبية اللازمة والتنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة لسرعة تقديم الدعم اللازم لمواجهة آثار الحادث وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة والمتاحة.

وقال وزير التنمية المحلية إنه وجه محافظة القليوبية بتوفير وسائل مواصلات لنقل المواطنين الذين كانوا يستقلون القطار إلى محافظاتهم لمنع حدوث أي تكدسات بمنطقة الحادث وسهولة نقل المصابين للمستشفيات خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

كما وجه اللواء محمود شعراوي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الحادث مع الغرفة المركزية بمجلس الوزراء، لسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لإرسال المعدات والاوناش اللازمة للمساعدة في سرعة رفع آثار الحادث من علي شريط السكة الحديد.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن إصابة 97  مواطناً في حادث قطار «القاهرة - المنصورة» بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وكشف أن حالات الإصابات هي إصابات متوسطة عبارة عن كسور وجروح.

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