الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد الغرف يطالب العاملين بالمشروعات السياحية بسرعة تلقى لقاح كورونا

تلاقى المواطنين لقاح
تلاقى المواطنين لقاح كورونا

خاطب الاتحاد المصري للغرف السياحية، جميع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف منشآته استكمال التسجيل بالموقع الذي خصصته وزارة الصحة للتسجيل وتلقي اللقاح الخاص بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف الاتحاد أن وزارة الصحة بدأت في تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي الأسبوع الماضي وستستمر حتى تسجيل جميع العاملين، لافتا إلى ضرورة التسجيل بالموقع لسرعة تلقي اللقاح، موضحا أن هناك تنسيق على أعلى مستوى لتسهيل تطعيم العمالة السياحية.


وأشار أحمد الوصيف رئيس إتحاد الغرف السياحية، أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بدأ مؤخرا في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم التنسيق مع وزارتي الصحة والسياحة والآثار بتجهيز مقرات في كل من شرم الشيخ والغردقة لتخصيصهما لتطعيم العاملين بالسياحة وتم تزويد المقرين بالتجهيزات المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بهما.

 

وأضاف الوصيف أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي مهم لحماية هؤلاء العاملين والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم ، نظرا لتعاملهم مع السائحين القادمين من مختلف الدول حول العالم ، مشيرا إلى أن التطعيم يعد أيضا خطوة مهمة للغاية تزيد من القدرة التنافسية للسياحة المصرية ويزيد من فرص و معدلات التدفق السياحي حيث أن تلقي اللقاح يعد من المزايا الإضافية دوليا التى ستدخل المنافسة خلال  الفترة المقبلة على الجذب السياحي لكافة المقاصد السياحية حول العالم، حيث أن السائح سيكون مطمئن بأن من سيتعامل معهم حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا كما يجعل هذا المقصد أكثر تفصيلا لدية عن اى مقصد اخر منافس.

 

وأوضح رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الإتحاد على تواصل مستمر مع الغرف السياحية وأيضا جمعيات الإستثمار السياحي بمختلف المحافظات السياحية للإسراع في تسجيل العاملين بالسياحة لتلقي اللقاح وآليات سرعة التسجيل  بجانب مناقشة الخطوة المقبلة بعد انتهاء تطعيم العاملين بالمشروعات السياحية في جنوب سيناء والبحر الأحمر وتحديد الية التطعيم بباقي المحافظات.

 

يشار إلى أن هناك تعاون بين وزارتي السياحة والآثار والصحة على توفير اللقاحات المضاد لفيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي، وقد بدأت الحملة بالفعل فى كل من جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويعد الانتهاء من تطعيم العاملين سيتم تعميمها بكافة المقاصد السياحية.

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