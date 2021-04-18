الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مصر واليونان تتفقان على العمل نحو المزيد من تعميق وتطوير العلاقات

المحادثات الثنائية
المحادثات الثنائية

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، حيث تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، انطلاقًا من أواصر الصداقة التاريخية التي تربط البلدين والتعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه العلاقات، كما تم تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزيرين عبَّرا عن تقديرهما للشراكة الراسخة بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز العلاقات، حيث تم التأكيد على التطلع لتدعيم أواصر التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين والشعبين الصديقين. 

وأضاف «حافظ» في بيان للخارجية، قبل قليل، أن الوزيرين أعربا عن التقدير لاستمرار تبادل التأييد بين البلدين في المحافل الدولية، وأهمية مصر كشريك استراتيجي لليونان وللاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط. كما تم التطرق أيضًا إلى أهمية بحث سبل الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين على صعيد مواجهة انتشار فيروس كورونا، والتخفيف من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف «حافظ» أن اللقاء تناول الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، كما استعرض الوزير شكري مجمل التطورات الإقليمية الجارية والرؤية المصرية حول سبل حلحلة الأزمات المختلفة في سائر المنطقة، والجهود الرامية لتهيئة المناخ الملائم لإحلال الأمن والاستقرار، ودعم الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا، كما اطلع الوزير شكري نظيره اليوناني على آخر مُستجدات ملف سد النهضة.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت جلسة مشاورات سياسية بين وزيري خارجية مصر واليونان، لتناول عدد من موضوعات التعاون الثنائي وكذا القضايا الاقليمية التي تمثل أولوية لدى البلدين.

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