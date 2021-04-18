استعدادات قصوى بمستشفيات القليوبية للتعامل مع حادث «قطار طوخ»

أعلن الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن رفع درجة الاستعدادات القصوى في جميع مستشفيات القليوبية بالتزامن مع حادث القطارالذي وقع بمدينة طوخ اليوم.

وأشار إلى نقل المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي وقليوب التخصصي وبنها الجامعي.

97 مصابا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت منذ قليل عن إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف .

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

رئيس الوزراء يتابع الحادث

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، لمتابعة حادث قطار القاهرة- المنصورة، موجهاً وزارة الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

ماذا حدث؟

وكانت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، قد كشفت عن انقلاب 4 عربات من قطار ركاب رقم 949 في منطقة «كفر الحصة» في محافظة القليوبية، ما نتج عنه توقف حركة القطارات بخط «القاهرة - المنصورة».

وأوضحت المصادر لـ«الدستور» أنَّ رئيس الهيئة في طريقه إلى موقع الحادث للوقوف على أسباب الحادث.

وأمر رئيس الهيئة بتشكيل لجنة فنية مشكلة من قيادات السكة الحديد لمعرفة الأسباب التي أدت لوقوع الحادثة، وفقًا للمصادر نفسها.

وأشارت المصادر إلى أنَّ القطار رقم 949 هو القطار نفسه الذي حدثت فيه واقعة اختلاف الكمسري ومساعد القطار مع عسكري عندما طلب منه دفع قيمة التذكرة وتحدث معه بطريقة غير لائقة.