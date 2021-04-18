جهود قوات حرس الحدود.. ضبط 125 ألف طلقة و222 طن مخدرات وتدمير 5 أنفاق

خلال شهر

واصلت قوات حرس الحدود تنفيذ المهام المكلفة بها لتأمين حدود الدولة والتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية.

وتمكنت قوات حرس الحدود، خلال الشهر الماضي، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 125 ألف طلقة مختلفة الأعيرة، و50 بندقية أنواع منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد، و3 هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، واكتشاف وتدمير 5 فتحات أنفاق، فضلاً عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية.

ونجحت عناصر حرس الحدود في ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع، وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية تم ضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر و500 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر و18 كيلو جراما من الهيروين، و10 كيلوجرامات أفيون، و200 كيلوجرام بذور من النباتات المخدرة، و1.5 مليون قرص مخدر، وضبط 12 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و6 أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب.

كما نجحت عناصر حرس الحدود في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ2750 فردا من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وفى سياق متصل، تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء.

وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، كما تم ضبط 150 طنا من مادة البانجو الجاف، و70 طنا من مادة البانجو المطحون، وطنين اثنين من بذور البانجو، و906 كيلوجرامات من بذور الخشخاش، بالإضافة إلى ضبط 5 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش، وخلايا طاقة شمسية وسيارة دفع رباعي.

وأكدت القوات المسلحة - في بيان لها - مواصلة قوات حرس الحدود ضرباتها القاصمة ضد الخارجين عن القانون وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالبلاد، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.