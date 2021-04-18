الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حاول إيقاظه للذهاب إلى عزاء».. مقتل شاب على يد شقيقه في البحيرة

مقتل شاب على يد شقيقه
مقتل شاب على يد شقيقه

لقي شاب مصرعه اليوم، في قرية أم صابر التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، متأثرا بإصابته بطعنات بالقلب في مشاجرة مع شقيقه بسبب إيقاظه من النوم للذهاب معه لحضور عزاء متوفي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إخطارا من نقطة مستشفي بدر المركزي بوصول حمدي.م.ع 23 عامًا، ومقيم بقرية أم صابر بدائرة المركز جثة هامدة إثر طعنه بآلة حادة (سكين) فى قلبه، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وجارٍ تحرير المحضر اللازم. 

وكشفت التحريات الأولية لضباط المباحث بمركز بدر نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه "أحمد" 26 عامًا، حيث حاول المجني عليه إيقاظه من النوم للذهاب معه لتقديم واجب العزاء في أحد المتوفين ونشبت بينهما مشاجرة، أسفرت عن مقتل المجني عليه نتيجة تعرضه لطعنه نافذة بالقلب.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

سنة مركز بدر البحيرة محمد

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