البريد المصري يصدر مجموعة طوابع تذكارية بمناسبة «يوم التراث العالمي»

أصدرت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة طوابع بريد تذكارية بمناسبة «يوم التراث العالمي» والذي يوافق ١٨ ابريل من كل عام وذلك بهدف المشاركة في نشر اهمية ثقافة حماية التراث الإنساني والمحافظة عليه حيث ان مصر من أوائل الدول التي تتميز بالعديد من المباني التراثية العتيقة التي تخطف الأنظار بجمالها المعماري الفريد وبمواقعها المتميزة.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ان البريد المصري يشارك في الاحتفال بيوم التراث العالمي بإصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية مكونة من ٤ طوابع تضم مبني "المتحف القومي للحضارة" والذي يقع في مدينة الفسطاط القديمة بالقاهرة، ويضم ٥٠ ألف قطعة أثرية ، تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية ، بالإضافة إلى تحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث كما تضم مجموعة الطوابع "مبني متحف المركبات الملكية" والذي يعد احد أعرق المتاحف النوعية على مستوى العالم ، حيث انه تم انشاءه في عهد الخديوي اسماعيل خصيصاً لعرض وحفظ التراث الثقافي الخاص بالمركبات الملكية و التي تعود لعصر أسرة محمد علي وكل ما يتعلق بها.

وأشار “فاروق” الي ان مجموعة الطوابع التي تم إصدارها بمناسبة يوم التراث العالمي تضم “مبني قصر البارون" والذي يعد واحداً من أبرز المعالم في العاصمة وأشهر القصور الأثرية القديمة ذات الطراز المعماري الفريد، شيده المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان الذي جاء إلى مصر قادماً من الهند في نهاية القرن التاسع عشر، وقام بإنشاء القصر على طراز العمارة الهندوسية الأوروبية و صممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل وقد تم إعادة ترميمه وفقاً لأحدث أساليب الترميم العالمية، وبناء على دراسات موسعة لمختلف الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون، بهدف اعادة القصر إلى ما كان عليه سابقاً، مع الحفاظ على التراث المعماري النادر له، والقيمة الفنية لهذا القصر كما تضم مجموعة الطوابع طابع " مبني متحف محمد محمود خليل" والذي يعد اكبر متحف فني في مصر حيث انه يحتوي على روائع الفن العالمي من تصوير ونحت وخزف وغيرها ، وقد تم تشييده على الطراز الفرنسي ويضم عروض متحفية لرواد الفن التشكيلي المصري و العالمي.

وأضاف رئيس الهيئة ان الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرص البريد المصري دائماً على اصدار الطوابع التذكارية في الاحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الاحداث.

وجدير بالذكر ان مجموعة طوابع اليوم العالمي للتراث مكونة من ٤ طوابع مقاس كل طابع منها (٤ سم في ٥ سم) مؤمن متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات ومزود بتقنية ال QR code.