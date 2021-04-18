شركات السياحة تعلن ضوابط تشغيل الحافلات السياحية في نقل المصريين

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة نادر الببلاوي، عن ضوابط تشغيل الحافلات السياحية في نقل المصريين، والتي تم اعتمادها رسميا في إطار التنسیق الدائم والمستمر بین الغرفة والوزارة لرعایة مصالح الشركات والنھوض بصناعة السیاحة.



وقالت الغرفة في بيان لها، إنه خلال الاجتماع الذي عقد بالوزارة بحضور ممثلى إدارة متابعة الاعفاءات بمصلحة الجمارك، للتنسیق بشأن وضع ضوابط لتشغیل الحافلات السیاحیة لنقل السائحین المصریین، فقد تم الإتفاق على السماح لشركات السیاحة بنقل المصریین بحافلاتھا شريطة أن يكون الحد الأدنى لسعة الحافلة 11 فردا.



كما يشترط أن تكون الرحلة ضمن برنامج سیاحي، وأن یتم إخطار وزارة السیاحة والآثار بتفاصیل البرنامج السیاحى مرفق به اسماء المجموعة السیاحیة وخط سیر الرحلة، كما يتم الالتزام بتنفیذ ھذه الضوابط وإصدار أمر الشغل ببرنامج الرحلة بالاضافة إلى توافر كارنیة الغرفة سارى عن نفس العام مع سائق الحافلة السیاحیة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار أصدرت العديد من الضوابط ومحاور فى الإجراءات الاحترازية قبل دخول المسافر إلى مصر، تتضمن ضوابط عامةلتشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، ثالثًا: إجراءات خاصه بالعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمواقع الأثريةوالمتاحف، رابعًا: ضوابط المنشآت الفندقية، خامسًا: ضوابط تشغيل المطاعم السياحية )داخل وخارج المنشآت الفندقي، سادسًا: ضوابطالانشطة السياحية، سابعًا: ضوابط زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، ثامنًا: ضوابط تشغيل وسائل النقل السياحي) الأتوبيس والليموزينوالسيارات الكهربائية الجولف"، وتاسعاً: برامج تحفيز منظمي الرحلات.

كما سيتم حظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة، وتخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها) الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، و آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

أما ضوابط تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية، فأهمها حصول المنشأة الفندقية والسياحية على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة، والالتزام بكافة الضوابط المستحدثة شرط إلزامي للتشغيل، الخضوع للتفتيش الدوري من قبل اللجان المشتركة بين وزارة السياحة والآثار والغرفة المختصة والشركات الدولية المتخصصة في مجال السلامة الصحية، وحال ثبوت مخالفة لأي من الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المنشأة، ووقف نشاطها.