السفير المصري السابق بعمان وزوجته يتلقيان لقاح كورونا بمطروح (فيديو)

استقبل مركز قلب مطروح المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، اليوم، مدحت كمال القاضي، سفير مصر في عمان سابقا، وزوجته هايدي فاروق مستشار دولي لقضايا الحدود، وذلك لتلقيهم لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس، بحضور الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف الشناوي المسئول عن لقاح كورونا والدكتور أحمد عز مدير مركز قلب مطروح.

وقام مركز القلب المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالتأكد من الرسالة النصيه التي تلقاها السفير وزوحته على الهاتف المحمول بالإضافة إليى إجراء الفحوصات لهما لتلقي اللقاح حيث رافقت "الدستور" السفير وزوجته أثناء تلقي لقاح كورونا.

واطمأن الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور شريف الشناوي المسئول عن لقاح كورونا علي العلامات الحيوية للسفير المصري في عمان السابق وزوجته بعد تلقيهم لقاح كورونا وقبل مغادرتهم المركز مؤكدين لهم علي أنه سيتم المتابعة المستمرة وحتي تاريخ الجرعة الثانية.

وكانت خصصت وزارة الصحة والسكان مركز قلب مطروح بمستشفي العام لتلقي المواطنين لقاح كورونا بالإضافة إلي الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من احتمالية الإصاب بفيروس كورونا المستجد

وأوضح الدكتور شريف الشناوي المسئول عن لقاح كورونا بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، أنه تم اختيار مركز قلب مطروح لاستقبال المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا وذلك عقب استلامهم رسالة على الهاتف المحمول بموعد الجرعة الأولى.

وأكد أنه يتم فحص العلامات الحيوية للمواطنين قبل وبعد تلقيهم اللقاح ويتم المتابعة لحين تلقيهم الجرعة الثانية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم وضع علامات تباعد بالإضافة إلى علامات على المقاعد والتعقيم المستمر، موضحا أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع بشكل مستمر العمل داخل مركز القلب.