ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محمصة في الهانوفيل بالإسكندرية

النيابة طلبت تحريات المباحث وسؤال الشهود

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحمصة تسالي بشارع خير لله بمنطقة الهانوفيل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.



و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بأحد المحلات "محمصه" شارع خيرالله بمنطقة العجمي هانوفيل غربي الإسكندرية، وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والدفع بسياراتي إطفاء، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

- ماس كهربائي سبب الحريق



وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمحمصه بسبب ماس كهربائي، وامتداد النيران إلى باقي المحال مما ادي الي اشتعال النيران، علي الفور تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة أو الشقق الكائنة بالعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- معاينة حريق بمخزن ورق في العصافرة

في سياق آخر كانت نيابة المنتزة أول بمحافظة الإسكندرية، قد قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمخزن ورق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.



و لقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغًا من شركة النجدة بنشوب حريق بأحد محلات شارع جانبي من شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق المدينة، و على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والدفع بسياراتي إطفاء، وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.



وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمخزن ورق، وامتداد النيران إلى باقي الأوراق مما ادي الي اشتعال النيران، علي الفور تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المحلات المجاورة أو الشقق الكائنة بالعقار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



وفي نفس السياق، تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من اليسطرة على حريق نشب بصالة جيم خاصة بنادى سبورتنج، بعد أن تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، دون حدوث وفيات أو إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

و تلقى مدير أمن الإسكندرية، اخطار يفيد بوجود حريق داخل نادى سبورتنج، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي في لوحة تشغيل "الساونا"، في "جيمينزيوم" السباحة أدى إلى حريق في غرف السونة بالجيم.



وعلي الفور تم إخماد الحريق بطفايات الحريق بالنادي، والإستعانة بالمطافى، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات وخسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.