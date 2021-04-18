نهضة مصر تفوز بجائزة الملتقى العربي عن رواية الأطفال

حصلت دار نهضة مصر للنشر على جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في دورته الثامنة في فئة كتب اليافعين عن رواية "الملكة سهيلة " للكاتبة والرسامة رانيا حسين أمين.



تهدف جائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل التي تعقد سنويًّا إلى تطوير كتاب الطفل، وتشجيع الناشرين على تقديم الأجود، مما يسهم في تحفيز الأطفال على صحبة واقتناء الكتاب، وتنمية عادة القراءة لديهم.

وقد تم إصدار الرواية لصالح منظمة المرأة العربية سعيًا لدعم قيم المساواة ومناهضة التمييز، وهو ما يأتي في إطار البرنامج الذي تتبناه المنظمة بعنوان (التربية للمستقبل: مناهضة التمييز ضد الفتاة والمرأة في التربية والثقافة والإعلام).

رانيا حسين أمين

أما عن الكاتبة، فقد درست رانيا حسين أمين علم نفس في الجامعة الأمريكية، وشاركت في العديد من ورش عمل للأطفال للكتابة والرسم. كذلك عملت مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. عرفها العديدون من خلال سلسلة "فرحانة"، كما لها العديد من السلاسل والمؤلفات: سر اختفاء النيل، هروب سحابة الدخان، قمامة آخر موضة).



كما حصلت الكاتبة على جائزة اتصالات عن فئة اليافعين 2016 عن رواية "صراخ خلف الأبواب" من إصدار نهضة مصر للنشر.

الجدير بالذكر أن هذه الجائزة هي الخامسة والأربعين التي تحصدها الدار خلال مسيرتها في نشر الوعي والثقافة في الوطن العربي.

دار نهضة مصر

تأسست دار نهضة مصر للنشر عام 1938، وتعد نقطة الانطلاق بالنسبة للمجموعة بأكملها، وتتبنى استراتيجية واضحة تعمل من خلالها على دعم عملية التواصل والحوار بين مختلف الثقافات، وقد نجحت على مدى السنين فى نشر عدد هائل من الكتب والإصدارات التى تهدف إلى إثراء عقول الأطفال والشباب المصريين والعرب، وتملك الشركة تاريخًا طويلًا من التعاون مع أشهر المؤلفين والكتاب فى مصر والعالم العربى فمنذ تأسيسها قامت بإصدار آلاف الكتب الثقافية والتعليمية للكبار والأطفال، وتعد الشركة جهة الإصدار الوحيدة لعدد من المطبوعات العالمية مثل ديزنى وناشيونال جيوجرافيك، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤلفات العربية المعروفة.