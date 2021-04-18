الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة: «أسترا زينيكا» قد تطور لقاحًا لسلالة جنوب إفريقيا بنهاية العام

لقاح أسترا زينيكا
لقاح أسترا زينيكا

قالت مسئولة بشركة أسترازينيكا في النمسا في مقابلة نُشرت، اليوم الأحد، إنه من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب إفريقيا جاهزة بنهاية العام الجاري.


وقالت سارة وولترز مديرة أسترازينيكا في النمسا لصحيفة كوريير إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا "ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات نهائية منها".


وأضافت "في الوقت نفسه بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تعديلات على اللقاح خاصة بسلالة جنوب إفريقيا ونحن نتوقع أن يكون جاهزا بنهاية العام إذا ما تطلب الأمر".


ولم تتطرق المقابلة المنشورة في الصحيفة مباشرة إلى التحقيقات الجارية في بواعث القلق من لقاح أسترازينيكا.


وقرر الاتحاد الأوروبي وضع تحذير على اللقاح بسبب احتمال ارتباطه بحالات إصابة بجلطات دموية شديدة النُدرة وأوقفت الدنمرك استخدام اللقاح كما نصحت بريطانيا من هم دون سن 30 عاما بالحصول على لقاح آخر.

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