الأحد 18 أبريل 2021
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سياسي

وكيل «نقل النواب» يطالب بـ«حظر تجوال جزئي» في سوهاج لمواجهة كورونا

محمود الضبع وكيل
محمود الضبع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب

دعا محمود الضبع، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، لفرض حظر تجوال جزئي بسوهاج بعد الزيادة الرهيبة في الإصابات بكورونا والوفيات، حيث توفي أمس فقط 14 شخصا في المحافظة.

وقائلًا الضبع، إن هذه الإصابات نتيجة لتقاعس المسئولين التنفيذين في تطبيق الإجراءات الإحترازية، فلا توجد رقابة على قاعات المناسبات، كما تقام سرادقات العزاء، والمقاهي مزدحمة وغيرها، كما لا تطبق غرامات عدم ارتداء الكمامة، كما يكتظ كورنيش النيل في سوهاج بالمواطنين وكذلك المتنزهات، كما تنتشر بمقاهي سوهاج الشيشة رغم منعها بكل الجمهورية، على حد قوله.

وطالب،وكيل لجنة النقل بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور"، المسئولين التنفيذين بالمحافظة من اتخاذ كل الاجراءات الممكنة لحماية المواطنين ولمنع تفشي الوباء الذي وصل لمرحلة غاية في الصعوبة بسوهاج، بإغلاق المنتزهات والمقاهي ووقف الدراسة أو تقليل أعداد الطلاب بمدارس سوهاج ، داعيًا للتنسيق بين المسئولين للحد من انتشار الوباء. 

واستنكر الضبع عدم استعداد المسئولين التنفيذين لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار جائحة كورونا رغم الإعلان عن دخول مصر الموجة الثالثة، فلا توجد أسرة بالمستشفيات تكفي أعداد المصابين، كما توجد 6 مستشفيات مركزية وعامة تحت التطوير وهي مستشفيات طما وطهطا العام وجهينة وساقلته ودار السلام وجرجا، داعيًا وزارة الصحة لتوفير مستشفيات بديلة لتستوعب أعداد المصابين.

 ولفت وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن وزيرة الصحة زارت منذ ما يقرب من 10 أيام محافظة سوهاج لكنها كانت زيارة خاطفة لم تمكنها من الاطلاع بشكل واف عن الأحوال بالمستشفيات التى تواجه ناقصًا صارخًا بالأكسجين والأسرة والأطقم الطبية.

وشهدت سوهاج وفاة 4 أطباء خلال أسبوع واحد فيما أصيب  160 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، من بينها 70حالة خضعت للعزل المنزلى، كما سجلت 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس، من بينها الدكتور السيد عثمان، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزي.

وطالب محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة اتخاذ قرار عاجل، بعمل حظر تجوال كلي؛ لمحافظة سوهاج فقط قبل فوات الأوان ولمواجهة تفشي فيروس كورونا المُستجد بين المواطنين.

160 حالة إصابة بفيروس كورونا من بينها 70 حالة خضعت للعزل المنزلى كما سجلت 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس من بينها الدكتور السيد عثمان أخصائى النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزى فيروس كورونا محافظ سوهاج المستشفيات محافظة سوهاج إصابات بكورونا الاجراءات الاحترازية حظر تجوال

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