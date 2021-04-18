مياه المنيا: مليون و800 ألف جنيه لتحسين خدمات الصرف الصحى بقرية البهنسا

مياه المنيا: مليون و٨٠٠ ألف جنيه لتحسين خدمات الصرف الصحى بقرية البهنسا

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية الالتزام بخطط الإحلال والتجديد للمحطات والشبكات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في بيان للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنهاء أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى "البهنسا ٢" ببنى مزار، بتكلفة بلغت نحو مليون و٨٠٠ ألف جنيه لتصل طاقة المحطة إلى ٢٥٢متر مكعب فى الساعة تخدم أهالى قرية البهنسا.



وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا أن مركز بنى مزار يخدم بعدد ٩ محطات رفع، وهى: " ٤محطات رفع بمدينة بنى مزار بالإضافة إلى ٥ محطات رفع بقرى القيس١، ابوجرج١، طمبو١، البهنسا ١، والبهنسا ٢"، وان العمل يسير بالتنسيق بشكل مستمر مع الشركة القابضة لمياعه الشرب والصرف الصحي.

القابضة للمياه: دورة للحصول على اعتماد الأيزو 2015-9001 فى التدريب

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية توحيد آليات العمل وتدقيق نظم المراجعة الداخلية وفقا للمعايير القياسية وفقا لمتطلبات الإدارات المختلفة.

ووجه، المهندس ممدوح رسلان، إدارة الجودة ودعم النزاهة لنشر ثقافة الجودة بالقطاعات والإدارات المختلفة بالشركة القابضة والشركات التابعة والعمل بأحدث نظم الجودة المطبقة عالمياً.



وفى هذا السياق، نفذت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عدد 2 برنامج تدريبي تحت عنوان "التدقيق الداخلي" خلال الفترة من 28 مارس الي 8 ابريل 2021 بشركتى المنيا والدقهلية.



ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل مجموعة من العاملين بالإدارات العامة للتدريب بشركات ( مياه القاهرة – الدقهلية – الغربية - المنيا – كفر الشيخ – أسيوط – الفيوم – المنوفية - سوهاج ) ضمن متطلبات مواصفة الجودة الدولية ISO 9001/2015.



ومن جانبه، قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه المنيا، أن هذه التدريبات تتم في إطار قيام إدارة الجودة ودعم النزاهه بالشركة القابضة برفع كفاءة الإدارات العامة للتدريب وحصولها على اعتماد مواصفة الايزو، فى ضوء إهتمام الشركة بالعنصر البشرى كأساس لنجاح أى مؤسسة.



وأشار أن البرنامج التدريبى يساهم فى تأهيل أعضاء الشركات التابعة لأعمال التدقيق الداخلي للقيام بعمل المراجعات الداخلية بالإدارات العامه للتدريب على نظام الأيزو.