الأحد 18 أبريل 2021
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الكرازة

سيصبحون من الكهنة الكاثوليك المتزوجين

الأنبا إبراهيم إسحق يلتقي مع الشمامسة المرشحين للكهنوت

الأنبا إبراهيم إسحق
الأنبا إبراهيم إسحق مع الشمامسة المرشحين للكهنوت

التقى بالمقر البطريركي بكوبري القبة بالقاهرة، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر،  مع الشمامسة المرشحين للكهنوت من المتزوّجين.

 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الشمامسة المرشحين للكهنوت من المتزوّجين هم  الشماس أسامه أنيس بكنيسة القديسة تريزا بالمحلة الكبرى، والشماس عادل جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باشمون. 

 

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن بدا اللقاء بالصلاة و اتسم بالحوار الأبوي والإرشاد والأطمئنان عليهم وعلى أسرهم و خبرتهم و خدمتهم داخل الكنيسة.

 

والجدير بالذكر الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ استعدت لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

 

كما يُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

وكانت الكنيسة قد أعلنت عن إتمامها لطقس عمل زيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد وتدشين الكنائس، يوم 22 من أبريل الجاري، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة، وذلك برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطرانة الكنيسة.

 

يشارك في إتمام طقوس الزيت الاقدس بين زيوت الكنيسة، لفيف رفيع المستوى من رعاة الكنيسة.

الأنبا باخوم البطريرك إبراهيم إسحق كنيسة كهنة اقباط كاثوليك

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