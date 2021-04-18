الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الدفاع الألمانية: برلين لن تتخلى عن موظفيها الأفغان

أنيجريت كرامب كارينباور
أنيجريت كرامب كارينباور

تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم الأحد، بألا تتخلى بلادها عن الأفغان العاملين لديها مع قرب انتهاء المهمة العسكرية الدولية في البلاد بعد حرب دامت قرابة عقدين.


وقالت وزارة الدفاع في برلين على تويتر نقلا عن مقتطفات من مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "أشعر أن من واجب ألمانيا الصادق ألا تترك هؤلاء الناس دون حماية بعد أن ننسحب نهائيا".


كان الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلف شمال الأطلسي قد أعلنا، يوم الأربعاء، سحب القوات الأجنبية البالغ قوامها زهاء عشرة آلاف جندي من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر . ولألمانيا ثاني أكبر مفرزة قوات في أفغانستان حيث أرسلت حوالي 1100 جندي.


وأثار الانسحاب مخاوف من أن تسقط أفغانستان في هوة حرب أهلية شاملة، مما يفسح المجال أمام تنظيم القاعدة لإعادة بناء نفسه والتخطيط لهجمات جديدة على الولايات المتحدة وأهداف أخرى.


ويعمل حوالي 300 أفغاني لصالح القوات الألمانية حاليا كمترجمين وفي وظائف أخرى، وفقا لما قالته وزارة الدفاع في برلين.


ومنذ عام 2013، تقر ألمانيا بأن قرابة 800 أفغاني معرضون للخطر في بلادهم لأنهم عملوا لدى القوات الأجنبية، وكذلك أفراد أسرهم البالغ عددهم حوالي 2500 شخص.

وزيرة الدفاع وزارة الدفاع برلين الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان

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