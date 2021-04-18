تأمين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنظام الدوائر الأمنية

تقام اليوم في التاسعة والنصف مساء

أنهت الأطقم الأمنية التابعة للشركة الإفريقية للأمن والحراسة، استعدادها لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري.

- غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية

ويؤمن رجال الإفريقية المباراة عن طريق الدوائر الأمنية، فيما تم تشكيل غرفة عمليات لتشديد الإجراءات الأمنية، التي من المنتظر أن تشهد تأمين محيط استاد القاهرة ومحيط ملعب المباراة والمدرجات والمقصورة الرئيسية وغرف تغيير الملابس وملاعب التدريب وقاعة المؤتمرات الصحفية، كما تم تشكيل فريق أمني على أعلى مستوى لحماية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ودفعت الشركة بوحدة مدربة من كلاب الحراسة للاستعانة بها في تفتيش السيارات وإحكام السيطرة الأمنية على مجريات الأحداث يوم المباراة.

- موسيماني يعلن تشكيل الأهلي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي قائمة فريقه لخوض مباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك مساء الأحد، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة القمة على النحو الآتي، عمرو السولية وعلي لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومصطفى شوبير ومحمد حسام ميدو وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود عبدالمنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وآليو ديانج وحمزة علاء وعبدالرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

وشهدت القائمة غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في صفوف القلعة الحمراء، وعلى رأسهم حارس الفريق الأساسي محمد الشناوي لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى كل من النيجيري جونيور أجايي وحمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني والتونسي علي معلول للإصابة، فيما يغيب الثلاثي محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي للخضوع لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المباريات.