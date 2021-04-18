4 وفيات و1930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، عن تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1554 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1930 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 497 ألفا و154 حالة.



ولفت البيان إلى أن 1503 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 479 ألفا و 566 حالة.



وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 203 آلاف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.