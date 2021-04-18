مخرج أردني: نحتاج لعدد أكبر من الأعمال لتغطية السنة كاملة بالدراما العربية

أكد المنتج والمخرج إياد الخزوز أن العدد الحقيقي للمسلسلات العربية هذا العام لم يتجاوز الـ٨٠ مسلسلا وليس ١٤٤ عملا كما يروج البعض، وهو ما اعتبره الخزوز عددا قليلا جدا قياسا بعدد سكان الوطن العربي، وأضاف أن المشاهد العربي في ٤٥ بالمئة من وقته الذي يوليه للتليفزيون يشاهد اعمال أجنبية، والأزمة الثانية من وجهة نظر إياد أن الدول العربية لا تشاهد في الأغلب إلا إنتاجها الدرامي فقط وليس العربي كله.

وأضاف أن المحصلة الإجمالية لهذا الوضع أدت إلى أن الأعمال التي يتم إنتاجها قليلة للغاية وتستهدف فقط فئة صغيرة جدا من الجمهور ليس من بينها فئة الشباب التي تشكل سبعين بالمئة من الوطن العربي وفعليا لا توجد إنتاجات للشباب أو الأطفال بل توجه فقط للأعمار الكبيرة، كما أن المنصات الإلكترونية قضت على فكرة أن الجمهور مجبر على مشاهدة العمل في وقت ما وهو ما كان يحدث سابقا.

وتابع أن المحطات هي التي تهتم فقط بالدراما في رمضان وتشتريها بأسعار أكبر كثيرا عما تشتريه خارج رمضان، وهو شخصيا كمنتج لديه هذا العام ما يقرب من ٢٠ عملا أنهى تصوير عدد كبير منها لرمضان مبكرا ويدخل تصوير أعمال أخرى خلال أيام.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية في سوق الاستهلاك الذي يوفر إعلانات أقل وأسعار أقل للشراء خارج رمضان والمنصات تفضل الشراء خارج رمضان لأن مشاهدها يفضل مشاهدة العمل كاملا مرة واحدة.

وعن الطريقة الوحيدة لاستمرار الدراما العربية طوال العام يقول الخزوز: يجب توفير التمويل طوال العام وإعلانات طوال العام.

واستطرد: كيف تكون إجمالي تكلفة الحلقة الواحدة في الأعمال الضخمة عربيا من ٣٠٠ لـ٤٠٠ ألف دولار بينما دولة مثل إسبانيا الحلقة العادية لديهم تتكلف من ٧٠٠ لـ٨٠٠ الف دولار والضخمة قد تصل لمليون دولار في الحلقة، وأمريكا قد تصل تكلفة الحلقات الضخمة بها لـ٨٠ مليون دولار.