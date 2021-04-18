الأوناش تتحرك لرفع عربات قطار «كفر الحصة»

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد إنَّ حادثة القطار رقم 949 «القاهرة- المنصورة» في منطقة كفر الحصة، الواقعة بين طوخ وبنها في محافظة القليوبية، حدثت نتيجة انفصال عربات القطار أثناء سيره، ما أدّى إلى انقلاب عربتين من الجزء الأمامي وانقلاب عربيتن من الجزء الخلفي.

وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أنَّ فرق الطوارئ فى طريقها للحادث، والأوناش التابعة للسكة الحديد في طريقها لرفع القطار عن القضبان وعودته على السكة مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى إيقاف حركة القطارات بخط «القاهرة- المنصورة» في الطالع والنازل لحين رفع العربات من على السكة الحديد، والتأكد من خلو السكة من جميع العواقب حتى يمكن تمرير القطارات.

174598578_547291586659836_7086544889758430032_n

174627673_1187198085064804_3545922942998111035_n

174638365_1228905190912796_3395190973510468290_n

174646210_457787822159612_9009856925394660527_n

174658068_301958414844926_4762236078137377123_n

174658374_493036748803720_3837820136186054476_n

174670658_2830186713897859_8460483663003241093_n

174682445_2723619951282434_2049787391120787790_n

175023912_2531281810501123_8174027902472775351_n