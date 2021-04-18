الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأوناش تتحرك لرفع عربات قطار «كفر الحصة»

جريدة الدستور

قالت مصادر في هيئة السكة الحديد إنَّ حادثة القطار رقم 949 «القاهرة- المنصورة» في منطقة كفر الحصة، الواقعة بين طوخ وبنها في محافظة القليوبية، حدثت نتيجة انفصال عربات القطار أثناء سيره، ما أدّى إلى انقلاب عربتين من الجزء الأمامي وانقلاب عربيتن من الجزء الخلفي. 

وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أنَّ فرق الطوارئ فى طريقها للحادث، والأوناش التابعة للسكة الحديد في طريقها لرفع القطار عن القضبان وعودته على السكة مرة أخرى.

وأشارت المصادر إلى إيقاف حركة القطارات بخط «القاهرة- المنصورة» في الطالع والنازل لحين رفع العربات من على السكة الحديد، والتأكد من خلو السكة من جميع العواقب حتى يمكن تمرير القطارات.

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