الأوناش تتحرك لرفع عربات قطار «كفر الحصة»
قالت مصادر في هيئة السكة الحديد إنَّ حادثة القطار رقم 949 «القاهرة- المنصورة» في منطقة كفر الحصة، الواقعة بين طوخ وبنها في محافظة القليوبية، حدثت نتيجة انفصال عربات القطار أثناء سيره، ما أدّى إلى انقلاب عربتين من الجزء الأمامي وانقلاب عربيتن من الجزء الخلفي.
وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أنَّ فرق الطوارئ فى طريقها للحادث، والأوناش التابعة للسكة الحديد في طريقها لرفع القطار عن القضبان وعودته على السكة مرة أخرى.
وأشارت المصادر إلى إيقاف حركة القطارات بخط «القاهرة- المنصورة» في الطالع والنازل لحين رفع العربات من على السكة الحديد، والتأكد من خلو السكة من جميع العواقب حتى يمكن تمرير القطارات.