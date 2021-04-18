الأحد 18 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذير دولى: أكبر منتج للقاحات فى العالم يواجه مشكلة مع الإنتاج

لقاح كورونا
لقاح كورونا

تواجه الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، مشكلة مع إنتاج لقاحات كورونا.

وأفادت شبكى سى إن إن الأمريكية :  بأن تلك المشكلة ستؤثر على ملايين الأشخاص الذين ينتظرون اللقاح المضاد لكورونا.

وتنتج الهند قرابة 60 % من جميع اللقاحات ضد شتى الأوبئة على مستوى العالم، بجانب أنها تضم معهد المصل، الذي يعد أكبر مصنع للقاحات حول العالم.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه بسبب قدرتها الهائلة على تصنيع اللقاحات، اختيرت الهند لإنتاج لقاحات مضادة لفيروس كورونا لصالح مبادرة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

ونص الاتفاق المبرم بين الطرفين العام الماضي بتوفير نحو 200 مليون جرعة من اللقاح لصالح سكان 92 دولة.

فيما تغيرت الأوضاع جذريا في الهند خلال الشهور الماضية، إذ إن الموجة الجديدة من الوباء التي ضربت البلاد منذ مارس أصبحت أكثر تسارعا مما سبقها، وبلغت ذروتها في سبتمبر الماضي بنحو 97 ألف إصابة.

كما تخطت نسبة الاصابات فى الهند معدل 200 ألف إصابة يوميا، ووصل عدد الإصابات المعنلة، اليوم الأحد، إلى أكثر من 261 ألفا.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 175649، بعد تسجيل 1341 وفاة جديدة.

و أضافت الهند خلال أسبوع واحد، مليون إصابة جديدة بالوباء، ليصبح المجموع عند نحو 15 مليون إصابة.

ولمواجهة تلك الأوضاع الكارثية فرضت  السلطات في الولايات الهندية قيودا جديدة، بما فيها حظر التجول خلال الليل وفي عطلة نهاية الأسبوع.

لكن الأثر الأبرز لهذه الموجة هو تراجع إمدادات اللقاح الهندية إلى مبادرة كوفاكس، إذ وجهت الحكومة الهندية الأولوية نحو توزيع اللقاح لمواطنيها، في بلد يزيد عدد سكانه على 1.4 مليار نسمة.

وأكدت المبادرة أن تأخيرا سيطرأ على تسليم اللقاحات المصنوعة في الهند.

وأضافت المبادرة أن الهند قدمت 28 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، علما أنها كانت مطالبة بتسليم 40 مليونا في مارس الماضي.

وكان يفترض أن يتم تسليم 50 مليون جرعة هذا الشهر، فيما تجري المبادرة والحكومة الهندية محادثات بشأن تسليم الإمدادات، وسط توقعات بعد قدرة نيودلهي على الإيفاء بهذه الكميات.

 

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