الجبير يستقبل المبعوث البريطاني للخليج العربي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض اليوم الأحد، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج العربي إدوارد ليستر.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور مدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.

إدوارد أندي ليستر

وفي 12 فبراير الماضي، أصدرت بريطانيا، قرارًا بتعيين مبعوث جديد لمنطقة الخليج، حيث أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، تعيين "إدوارد أندي ليستر"، مبعوثًا خاصًا لمنطقة الخليج، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء البريطاني: "الخليج منطقة ذات أهمية بالغة من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية.. يسعدني أن أرسل اللورد إدوارد ليستر للعمل مع شركائنا هناك".

وأضاف جونسون: "يشير تعيينه إلى طموحي في تحقيق تحديث شامل لعلاقاتنا الخليجية، وخلق وظائف وتعزيز الازدهار في الداخل مع الوفاء بأولوياتنا وقيمنا في الخارج".

من جانبه، أشاد جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتعيين مبعوث خاص إلى الخليج، مؤكدًا أن لندن تتمتع بعلاقات قوية وهامة مع دول الخليج.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: إن "تعيين إدوارد أندي ليستر مبعوثًا خاصًا جديدًا بمنطقة الخليج سيعزز التجارة والأمن والثقافة والتعاون الموسع مع أصدقائنا و حلفائنا بالمنطقة".

وشغل ليستر منصب كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء بوريس جونسون في الفترة من 24 يوليو عام 2019، حتى تولى منصب كبير الموظفي بدوانينج ستريت من 13 نوفمبر عام 2020 إلى الأول من يناير عام 2021 بصفة قائما بالأعمال بعد رحيل دومينيك كامينجز من منصب كبير مستشاري رئيس الوزراء.

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