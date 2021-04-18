روسيا : سنرد بقوة على طرد التشيك لدبلوماسيين روسيين

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد : إنها ستتخذ إجراءات صارمة ردا على طرد جمهورية التشيك 18 دبلوماسيا روسيا بسبب ما وصفتها موسكو بأنها مبررات واهية وسخيفة.

وقررت التشيك أمس السبت ، طرد 18 دبلوماسيا روسيا للاشتباه في تورط أجهزة المخابرات الروسية في انفجار مستودع ذخيرة عام 2014 ، أسفر عن مقتل شخصين.

وتأتي الخطوة التشيكية بعد يومين من إعلان واشنطن فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.

وقالت الوزارة في بيان "سنتخذ إجراءات انتقامية ستجبر من يقفون وراء هذا الاستفزاز على أن يدركوا تماما مسؤوليتهم عن تقويض أسس العلاقات الطبيعية بين الدولتين".