مَن هو يحى موسى قائد اللجان للإرهابية والمحرض على حرق الكنائس؟

تخفّى في 5 أسماء حركية قبل هروبه

عقب ظهور يحيى موسى في الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 وهو يهرب مع الإخواني محمد كمال من اعتصام فض رابعة، تساءل الكثيرين عن هذه الشخصية التي حرضت الكثيرين قبل وأثناء الفض.

ويحيى قيادي إخواني مطلوب للعدالة وهارب إلى تركيا، ويعتبر العقل المدبر لتفجير الكنائس وسلسة الاغتيالات التي شهدتها مصر من خلال اللجان النوعية التي كان يُشرف عليها.

نشأته

ويحيى السيد إبراهيم محمد موسى، وشهرته يحيى موسى، طبيب مصرى تدرج فى صفوف جماعة الإخوان الإرهابية حتى وصل لعضو مكتب الإرشاد، وعقب وصول الإخوان إلى الحكم في 2012 في عهد المعزول محمد مرسي، عين متحدثًا رسميا باسم وزارة الصحة، وعقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس 2013 فرّ إلى تركيا فى سبتمبر من نفس العام.

هروبه لتركيا

حمل الإخواني الهارب إلى تركيا عدة أسماء حركية مثل «صن رايز وخطاب وخالد وسعد والدكتور»، وبخلاف سجله الأسود في التخطيط والتحريض على عمليات العنف التي نفذتها حسم الإخوانية منذ سقوط مرسي كان من أبرز الممولين لعناصر الجماعة في مصر بمبالغ مالية، كما أشرف على خطة تزوير أوراق سفر عناصر الإخوان وتهريبهم للخارج.

السجل الجنائي

سلسلة من العمليات الإرهابية شارك فى تخطيطها وتمويلها الإرهابى الهارب يحيى موسى، عضو مكتب الإرشاد، لتجعله من أهم المطلوبين للعدالة وسجله الجنائي يحتوى على حكم إعدام وينتظر حكمين آخرين.

حصل على حكم بالإعدام فى 22 يوليو 2017، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات.

تورط المتهم فى تمويل الخلية الإرهابية المتهمة بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

يحاكم مع 303 آخرين أمام الجنايات فى قضية فى اتهامهم بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز وتنفيذ جرائم قتل ضباط شرطة.

متورط في استهداف الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية عن طريق إعداد الانتحارى محمود شفيق، فضلًا عن الإشراف على استهداف كنيستى طنطا والإسكندرية، ليكون السبب فى سقوط العشرات من الضحايا فى الحوادث الإرهابية الثلاثة.

نسق مع عناصر حركة إرهابية من خلال إعادة تشكيل مجموعات مسلحة عنقودية من العناصر الإخوانية المتحركة على الساحة الداخلية.

عمل على إعداد العناصر الإرهابية نفسيًا وعسكريًا لتصعيد العمل المسلح واغتيال بعض رموز الدولة واستهداف مؤسساتها الحيوية بعمليات تفجيرية، وذلك على فترات متباعدة، بهدف إحداث حالة من الفوضى وإنهاك الدولة اقتصاديًا، يتلقى تمويلا مفتوحا من اجل تنفيذ العمليات الإرهابية

إدراجه على قوائم الإرهاب

واحدًا من الشخصيات الإرهابية التي وضعتها دول الرباعي مصر والسعودية والإمارات والبحرين على لوائحها، كما وصل صيت عنفه وإرهابه إلى وضعه على قوائم الإرهاب في أمريكا بعد الحكم عليه بالمؤبد فى محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته 14 يونيو 2020.