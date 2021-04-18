وزير الإسكان: لا نملك رفاهية الوقت.. ولا مجال للتأخير في المشروعات

أجرى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، زيارة لمدينة العلمين الجديدة، تفقد خلالها عددا من المشروعات، منها منطقة الأبراج الشاطئية، والمنطقة الترفيهية، والحي اللاتيني، والمدينة التراثية، وغيرها.



لا نملك رفاهية الوقت



واستهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية لمدينة العلمين الجديدة، بعقد اجتماع موسع مع مسئولى شركات المقاولات واستشاريي المشروعات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للمشروعات الجارى تنفيذها، مشدداً على جميع شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وموجهاً مسئولى الهيئة وجهاز المدينة بتذليل جميع العقبات والمعوقات التي تواجه التنفيذ.



وخاطب وزير الإسكان، شركات المقاولات، قائلا: "لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتأخير فى مواعيد الانتهاء من تنفيذ المشروعات"، مشدداً على الإسراع بالانتهاء من تنفيذ أعمال البوديوم، وتشطيب الواجهات الخارجية بالمجموعة الأولى للأبراج الشاطئية التى يجرى الانتهاء من تنفيذها.



وأكد الوزير أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون مدينة صالحة للحياة على مدار العام، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة لكل شرائح المجتمع، وتضم أيضا الخدمات المختلفة (جامعات - مدارس - مستشفيات) وغيرها من الخدمات التى تحقق جودة الحياة للمواطن المصري، فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط كله، بجانب توفير فرص العمل، والفرص الاستثمارية.



يأتي ذلك في إطار سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتقديم تقارير دورية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والعمل على دفع عجلة الانجاز بشكل مستمر لانهاء المشروعات في المدد الزمنية المحددة ان لم يكن قبلها.

ومن المرتقب أن يتم افتتاح عدد من المشروعات الكبرى خلال منتصف العام الجاري، من بينها مشروعات داخل مشروع العاصثمة الادارية الجديدة، ومشروعات داخل مشروع العلمين الجديدة، الي جانب تدشين عدد من المدن الجديدة كليا والتي انتهى تخطيطها وفي انتظار صدور القرارات الجمهورية لها.