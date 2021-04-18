«حياة كريمة»: مساعدات لـ500 ألف أسرة غير قادرة خلال رمضان

اعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية قررت أن تصل الكمية الموزعة من كراتين المواد الغذائية في رمضان لهذا العام وهى 500 ألف كرتونة لـ500 ألف أسرة غير قادرة في محافظات مصر المختلفة بالتعاون مع أكثر من 5000 جمعية أهلية صغيرة، تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، بالإضافة إلى توفيرها للمبادرات المجتمعية.



وأوضح شعبان، أن الجمعية بدأت مع حلول شهر رمضان الكريم بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة بالمجان تماما وسوف تكفى الكرتونة الواحدة أسرة مكونة من خمسة أفراد لشهر رمضان بالكامل حيث كانت البداية من قريتي الشركة 8 والشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادى الجديد، وبقرية زعفرانه مركز ابوقرقاص وقرية أباظه رمكز ديرمواس بمحافظة المنيا، كما سيتم توزيع كراتين رمضان فى قريتي باروط وتزمنت الشرقية مركز بني سويف، وعزبة عاشور مرطز أطسا بالفيوم، وقريتي العمه ومحلة مسير مركز قطور بمحافظة الغربية، وعزبة التل مركز كفرصقر وعزبه نظرى مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وقرية سنتريس مركز اشمون، وقرية العراقية مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.



وأشار شعبان إلى إن عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأصحاب الأيادى البيضاء من المتبرعين يدعمون الأورمان في سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع كرتونة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة لتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم.



وأوضح شعبان أنه يتم تقديم تنموية للعاملين والحرفيين في كل المحافظات، لافتا إلى أن الجمعية قد وقعت بروتوكول تعاون مع عدة هيئات لتنفيذ مشروعات تنموية توفر فرص عمل للحرفيين والعاملين، مشيرًا إلى أن الجمعية فامت بتوصيل المياه بشكل قانوني لأكثر من 15 ألف منزل من خلال عملها بمبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات.



يذكر أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

