محافظ الشرقية يتفقد رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر إبراش مشتول السوق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة نسب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بنطاق المدينة وكذلك الوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر ابراش مشتول السوق / منيا القمح بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 مليون جنية وذلك بعد ان تم الانتهاء من اعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي واتصالات وكهرباء تمهيدا لأعمال الرصف ورفع الكفاءة ورد الشيء لأصله لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

استمع المحافظ من المهندس المسؤول الي شرح تفصيلي عن طبيعة الاعمال الجاري تنفيذها بالطريق وتمت الإشارة الي أن أعمال الرصف تشمل إزالة الاسفلت القديم وإعادة الرصف بطبقات أساس واسفلت جديدة بسمك 6سم طبقا للمواصفات الفنية المحددة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها اعمال الرصف والتطوير والزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اثناء تنفيذ الاعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق

يذكر أن طريق 39 مشتول السوق / منيا القمح والممتد من منيا القمح وصولا لكوبري الصحافة بمشتول السوق بطول 27 كم تم الانتهاء من تنفيذ اعمال رصف 15 كم كمرحلة اولي وكذلك الإنتهاء من رصف مسافة 6 كم بخطة رصف العام الماضي ومن المقرر إدراج المسافة المتبقية بطول 6 كم بخطة رصف العام المالي القادم.

و كان محافظ الشرقية قد أكد أن مركز ومدينة مشتول السوق يشهد تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بتكلفة إجمالية 642 مليون وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.