«التضامن» تستضيف مستشار المفتي بعد قليل للرد على استفسارات المواطنين

تستضيف وزارة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، في بث مباشر على صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن المقرر أن يتناول الشيخ مجدى عاشور عددًا من القضايا والموضوعات التى تهم الرأي العام، وتتعامل معها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برامجها المختلفة، منها الغارمات وحماية الفتاة من العنف وختان الإناث والزواج المبكر ومودة وتنظيم الأسرة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الفساد وحقوق الأيتام وأهمية العمل، وغيرها من القضايا المختلفة.

وسيقوم الشيخ مجدي عاشور بالرد المباشر على أسئلة واستفسارات المتابعين من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسوف تستضيف وزارة التضامن، مستشار المفتي، يومي الأحد والأربعاء أسبوعيًا طوال شهر رمضان المبارك فى تمام الساعة الرابعة عصرًا ولمدة ساعة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على العديد من القضايا من خلال برنامج وعي تلذى يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، وهى قبول الأسرة لطفلها من ذوى الإعاقة ورعايته لتقدمه وتنمية مهاراته، الضرب و الإهانه خاطئ فى تربية الأطفال لأنه يضعف شخصيته ويجرح كرامته ويعلمه العناد والعنف، احترام التنوع الديني فى المدرسة والجامع والكنيسة، استمرار الأولاد فى المدارس وتعليمهم شرط أساسي للحصول على تكافل، الهجرة غير الشرعية تعرض حياة الشخص للخطر والملاحقة الأمنية من قبل سلطات دول المهجر.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني ، ان البرنامج يقوم أيضا على تنظيم الأسرة ، العمل كرامة فهو طريق الرزق والخروج من دائرة الفقر، إدمان المخدرات يؤدى إلى تدمير الصحة والتفكك الأسر، ثروة المرأة الحقيقة هى سلامة صحتها الجسدية والنفسية والإنجابية، وزواج البنت أقل من 8 سنة يعرض صحتها للخطر، بالإضافة إلى النظافة لمنع انتشار الأمراض المعدية.



