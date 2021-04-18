الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء رصف شوارع القوصية ضمن خطة الاستثمارية بأسيوط

من موقع العمل
من موقع العمل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنفيذها للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة والعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030م.


وأوضح محافظ أسيوط أنه تم الإنتهاء من إعادة الرصف لعدد من الطرق بمدينة القوصية منها شارع الترعة القديمة ، شارع طريق بنى ادريس ، شارع مصرف مهني بأطوال وصلت إلى أكثر من 2 كيلومتر بمتوسط عرض 13متر وذلك ضمن أعمال إعادة الرصف في الشوارع والطرق ذات الأولوية والتي تمثل محاور حيوية لخدمة المواطنين خاصة مع انتهاء توصيل المرافق للمنازل وأخرها الغاز الطبيعي لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتسهيل الأعمال وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تكليف هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة الدورية لهذه الأعمال ضمن خطة الرصف الموضوعة بالخطة الإستثمارية لمركز القوصية للعام المالي الحالي 2020/2021 للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ أولاً بأول.

وأشار إلى ضرورة العمل على تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقاً وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية.

رصف شوارع القوصية
رصف شوارع القوصية
رصف شوارع القوصية
رصف شوارع القوصية
رصف شوارع القوصية
رصف شوارع القوصية
السيسي محافظة اسيوط عبدالفتاح السيسي الاستثمار محافظ أسيوط

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