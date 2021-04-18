«أهلا رمضان» تنطلق من الحديقة الثقافية بالسيدة زينب الثلاثاء

تستعد الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف لاستقبال الجمهور في احتفالات ليالي رمضان الثقافية والتي تقام تحت عنوان "أهلا رمضان" والتي تبدأ يوم 8 رمضان وتستمر حتى 17 رمضان.

وتتضمن ليالي رمضان العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، كورش الفنون التشكيلية المتنوعة، وورش الحكي، وعروض مسرحية وغنائية، وكورال الأطفال، وفقرات ترفيهية كالساحر والأراجوز والسيرك، وأنشطة متخصصة للأطفال ذوي الإعاقة من خلال ورش الدمج، ودوري المواهب في مجالات العزف والغناء والقاء الشعر، وغيرها من الأنشطة المتنوعة يوميا والتي تقدم جميعها مجانا للأطفال وذويهم، بالإضافة لمعرض للكتب والإصدارات، ومعرض منتجات ذوي الهمم، ومعرض فن تشكيلي للوحات الأطفال.

وتأتي الفعاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

فعاليات رمضان الثقافية في القاهرة

ومن ناحية أخرى تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، برنامجا ضخما من الفعاليات تقام بالقاهرة والمحافظات حيث يتم إقامة 600 فعالية فكرية وفنية وإبداعية موجهة لمختلف شرائح المجتمع فى مصر منها 440 نشاط فى قصور الثقافة والحدائق والمناطق المفتوحة إلى جانب 160 فعالية عبر منصاتها الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل بالفروع الثقافية على شبكة الإنترنت تتضمن عروضا مسرحية، موسيقى عربية، أمسيات شعرية، ومعارض للكتب، ورشا بيئية وتراثية للأطفال والشباب إلى جانب مسابقات اكتشاف المواهب فى كافة المجالات الأدبية والفنية ومحاضرات تثقيفية لمناقشة كافة القضايا المعاصرة.

وتجهز الهيئة كذلك لنشاط ثقافي في حديقة السيدة زينب، وهناك برنامج أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية وأمسيات أدبية وشعرية، فى مختلف المحافظات، تبدأ يوم 7 رمضان، كما تتواصل قوافل المسرح المتنقل جولاتها فى المحافظات، وفق الجدول المعد سلفا، وكذلك مسرح التجوال والمواجهة يواصل عروضه حسب جدول البيت الفنى للمسرح، حيث يقدم عرض "رحلة سعيدة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث على قصر ثقافة الإسماعيلية وقصر ثقافة بورسعيد.