الإثنين 19 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

انضم إلى ايديال ستاندرد في رحلة أونلاين حول العالم

انضم إلى ايديال ستاندرد
انضم إلى ايديال ستاندرد

أعلنت شركة ايديال ستاندرد العالمية عن إطلاق سلسلة من الأحداث في 6 مدن مختلفة حول العالم عبر الانترنت في تجربة فريدة.

أطلقت شركة ايديال ستاندرد الرائدة عالميا في صناعة الأدوات الصحية منصة تفاعلية مبتكرة تحت اسم Together World Tour – تأخذ المنضمين إليها في تجربة حصرية في سلسلة من الرحلات  لحضور فعاليات إطلاق مجموعتها الجديدة من منتجاتها في 6 مدن مختلفة حول العالم بالإضافة إلى زيارة المعالم الثقافية المختلفة في تلك المدن.

ومن المقرر أن ينعقد الفاعلية الأولي يوم 21 أبريل القادم في مدينة ميلانو، وستتابع باقي الفعاليات لاحقا في مدن برلين ولندن وباريس ودبي وشنغهاي.

ستكون التجربة مميزة حيث سيحصل كل المدعوين على مقاعد أمامية لضمان مشاهدة ممتعة من قلب الحدث في كل مدينة. ووصف الأستاذ أحمد حافظ المدير التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد (الشرق الأوسط وأفريقيا) هذا الحدث بأنه يجسد مستقبل الصناعة قائلًا:

"قد غير الوباء الطرق المتبعة عند إقامة فعاليات تقليدية وأصبحنا في مواجهة واقع جديد يجب التكيف معه بأفضل التقنيات. لذلك ابتكرنا طريقة جديدة للإعلان عن إطلاق أحدث منتجاتنا و للتواصل بشكل أكثر فاعلية مع قاعدة عملائنا حول العالم. في تجربة تجمع بين سهولة الفعاليات التي تقام عبر الإنترنت ومتعة الحضور الفعلي. في رحلة مبهرة لا تُنسى."

يمكنك أن تكون أحد الحاضرين عن طريق التسجيل في الموقع

https://www.togetherworldtour.com/register/en/

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة «إلكترونية» بأمر الرئيس

«الداخلية»: مقتل 3 إرهابيين تورطوا في حادث قتل المواطن نبيل حبشي بسيناء

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين فى مصر

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

حبس المتهم بنبش قبر موظفة بمستشفى حلوان وحرق جثتها

وزير النقل من موقع حادث قطار طوخ: تشغيل حركة الوجه البحري خلال ساعات

ads

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب :البلطجية اشتكوا

مهدى مبارك

عجائب الإسلام فى البرازيل: ضريح لأبى بكر الصديق وعاصمة للمسلمين

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

الصحة الفلسطينية تسجل 1529 إصابة جديدة بكورونا

فلسطين: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة «بايدن»

الاحتلال يصعد انتهاكاته.. اعتقالات وقمع المصلين فى الأقصى واقتحامه من قبل المستوطنين