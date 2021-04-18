انضم إلى ايديال ستاندرد في رحلة أونلاين حول العالم

أعلنت شركة ايديال ستاندرد العالمية عن إطلاق سلسلة من الأحداث في 6 مدن مختلفة حول العالم عبر الانترنت في تجربة فريدة.

أطلقت شركة ايديال ستاندرد الرائدة عالميا في صناعة الأدوات الصحية منصة تفاعلية مبتكرة تحت اسم Together World Tour – تأخذ المنضمين إليها في تجربة حصرية في سلسلة من الرحلات لحضور فعاليات إطلاق مجموعتها الجديدة من منتجاتها في 6 مدن مختلفة حول العالم بالإضافة إلى زيارة المعالم الثقافية المختلفة في تلك المدن.

ومن المقرر أن ينعقد الفاعلية الأولي يوم 21 أبريل القادم في مدينة ميلانو، وستتابع باقي الفعاليات لاحقا في مدن برلين ولندن وباريس ودبي وشنغهاي.

ستكون التجربة مميزة حيث سيحصل كل المدعوين على مقاعد أمامية لضمان مشاهدة ممتعة من قلب الحدث في كل مدينة. ووصف الأستاذ أحمد حافظ المدير التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد (الشرق الأوسط وأفريقيا) هذا الحدث بأنه يجسد مستقبل الصناعة قائلًا:

"قد غير الوباء الطرق المتبعة عند إقامة فعاليات تقليدية وأصبحنا في مواجهة واقع جديد يجب التكيف معه بأفضل التقنيات. لذلك ابتكرنا طريقة جديدة للإعلان عن إطلاق أحدث منتجاتنا و للتواصل بشكل أكثر فاعلية مع قاعدة عملائنا حول العالم. في تجربة تجمع بين سهولة الفعاليات التي تقام عبر الإنترنت ومتعة الحضور الفعلي. في رحلة مبهرة لا تُنسى."

يمكنك أن تكون أحد الحاضرين عن طريق التسجيل في الموقع

https://www.togetherworldtour.com/register/en/