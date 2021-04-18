انضم إلى ايديال ستاندرد في جولة أون لاين حول العالم

أعلنت شركة ايديال ستاندرد إطلاق رحلة في 6 مدن مختلفة حول العالم في تجربة رقمية فريدة.



أطلقت شركة ايديال ستاندرد الرائدة عالميا منصة تفاعلية رقمية مبتكرة تحت اسم Together World Tour – تأخذ المنضمين إليها في تجرية رقمية حصرية في سلسلة من الرحلات الجديدة لحضور فعاليات إطلاق مجموعة مبتكرة من منتجاتها في 6 مدن مختلفة حول العالم بالإضافة إلى زيارة المعالم الثقافية المختلفة في تلك المدن.

ومن المقرر أن ينعقد الفاعلية الأولي يوم 21 أبريل القادم في مدينة ميلانو، وستتابع باقي الفعاليات لاحقا في مدن برلين ولندن وباريس ودبي وشنغهاي.

ستكون التجربة فريدة حيث سيحصل كل المدعوين على مقاعد أمامية لضمان مشاهدة ممتعة لجميع الحاضرين.

ووصف الأستاذ أحمد حافظ المدير التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد (الشرق الأوسط) هذا الحدث بأنه يجسد مستقبل الصناعة قائلًا:

"لقد غير الوباء فاعليات الأحداث التقليدية التي نعرفها. بدلاً من مجرد تقديم صالة عرض عبر الإنترنت، فقد ابتكرنا طريقة جديدة رقمية

للتواصل مع قاعدة عملائنا في جميع أنحاء العالم. وهي تجربة ديناميكية ونعتقد أنها ستكون لحظات لا تُنسى من الإلهام والبهجة ".

يمكنك أن تكون أحد الحاضرين عن طريق التسجيل في الموقع: https://www.togetherworldtour.com/register/en