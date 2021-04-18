الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

نشرهما الانبا نيقولا أنطونيو

صورة وتعليق.. أيقونتان آثريتان للقديسة مريم المصرية التائبة

الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورتان لأيقونتان آثريتان للقديسة مريم المصرية بمناسبة فترة احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بها.


وعلق الأنبا نيقولا على الصورتان المشنورتان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: “الأيقونة الجدارية الأثرية الاولى للقديسة مريم المصرية والقديس الأب ذوسيما، بينما الأيقونة الأخرى تعرض حياتها وقبول يسوع المسيح لتوبتها".

 

والجدير بالذكر أنه، بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

 

ويُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

ولم تُعلن الكنيسة إلى الآن، قراراتها بخصوص مشاركة الشعب بالحضور من عدمه في مناسبات أسبوع الألام، لاسيما التي يرأسها بالقاهرة والإسكندرية، قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، ويرأسها في طنطا نيافة الحبر الجليل  الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، والوكيل البطريركي للشؤون العربية.

 

إلا أن المشهد العام في الكنائس المصرية الأخرى سواء كانت القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكاثوليكية برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وكذلك الأسقفية برئاسة المطران منير حنا، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، يملؤه الاحتياط من ثالث موجات كورونا.

1
1
2
2
الروم الارثوذكس أبرشية الروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بابا الروم الارثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس

الأكثر قراءة

السكة الحديد فى أول تعليق رسمي: سقوط 4 عربات من قطار 949

انقلبت عدة مرّات بالوزير.. التحريات تكشف سبب انقلاب سيارة أشرف صبحي

أول صور لخروج 4 عربات قطار عن القضبان في القليوبية

كواليس جلسة محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم بتهمة الإتجار بالبشر

خرج من المستشفى.. التفاصيل الكاملة لانقلاب سيارة أشرف صبحى

جهود قوات حرس الحدود.. ضبط 125 ألف طلقة و222 طن مخدرات وتدمير 5 أنفاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

يجعل كلامنا (اليوم الخامس)

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

«التحرير» الفلسطينية تحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءاته في القدس

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟