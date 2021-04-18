بيتر ميمي يتصدر «الترند» بعد حلقة «الاختيار» عن فض رابعة

يعد أن توثيقا حقيقيا خلال الأحداث

تصدر المخرج بيتر ميمي ترند جوجل، بعد عرض حلقة الأمس من مسلسل الاختيار 2 عن فض رابعة، حيث اعتمد على توثيق مشاهد حقيقية للفض وكذلك للأحداث في كرداسة، و وثق أن الشرطة لم تكن تريد التعامل بالرصاص من الأساس ولكن عندما يحدث ذلك من الاخوان يتم الرد عليه، وكذلك الخيام التي نصبوها في ميدان رابعة واتخذوا منه مكان للتدريب والتسليح، وكذلك اعتماد الإخوان على النساء والاطفال في الصفوف الأولى والذين حرصت القوات على خروجهم قبل الفض.



- من هو بيتر ميمي



هو مخرج ومؤلف مصري، استطاع خلال السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ 2016، ان ينجح في فرض اسمه كأحد أهم المخرجين المصريين، حيث قدم خلال تلك السنوات 10 أعمال فنية بواقع 6 أفلام و4 مسلسلات نجحت كلها دون استثناء.

تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة وعمل بمجال الطب، ثم حصل على دبلوم في السينما وله عدة أفلام قصيرة، لكنه سرعان ما أخرج عدد كبير من الأفلام الروائية الطويلة من أبرزها "سعيد كلاكيت" و"الهرم الرابع" و"القرد بيتكلم".



تعليقات مشيدة في مواقع التواصل



غردت عائشة مبارز قائلة :"‏بيتر ميمي لما الإخوان المجرمين قالوا ده تزوير، قام رازعهم مشاهد حقيقية ضربت في وشهم".

https://twitter.com/aishamoubarez1/status/1383526539464110085?s=19

فيما وقالت أخرى:"‏بعد نغمة التزوير بيتر ميمي جابلهم من مصادرهم هما.. رزعها في وشهم ".

- ربط بين مجهود الجيش والشرطة والمخابرات



وقال إسلام عباس:" ‏بيتر ميمي عامل ربط بين مجهود الجيش والشرطة والمخابرات والأمن الوطني، في عشر دقايق قدر انه يوريلك كم المجهود اللي تم بذله في كل الاتجاهات في وقت قياسي ، ده الي يتقاله شابو بجد".

https://twitter.com/IslamAbbbas/status/1382427965120741377?s=19



وعلقت شيماء زيدان:" ‏مفيش ولا مشهد إلا وعرضوا معاه التصوير الحقيقي، حتى لا يقول يتامى البنا ومؤيديهم من الجبناء أن المسلسل بيزور فض الاعتصام، حقيقي شابوه بيتر ميمي مكنتش اتصور الحلقة هتكون بالابداع دا".

https://twitter.com/hprincess90/status/1383517510138351618?s=19

و مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي ، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.