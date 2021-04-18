58 % نمو التجارة الرقمية عالميا خلال الربع الأول من 2021

السلع الرياضية تحتل الصدارة

كشف تقرير حديث صادر عن مؤشر "سيلزفورس" العالمي للتسوق الإلكتروني خلال في الربع الأول من 2021 عن أن الجائحة العالمية قد ساعدت على صعود موجة جديدة من المتسوقين الرقميين مع مؤشرات على استمرارها في الفترة المقبلة.



وأضاف التقرير أن نسبة نمو عوائد التجارة الرقمية عالميا بلغت 58% على أساس سنوي في الربع الأول من 2021، مدفوعة بالنمو الحاصل في حركة التسوق الإجمالية عبر الإنترنت 27% وازدياد المبالغ التي أنفقها المتسوقون عند كل زيارة لمواقع التسوق 31%.



واحتلت السلع الرياضية الاعلي مبيعات خلال هذه الفترة بنسبة101%، تليها الأجهزة المنزلية (96%)، ثم حقائب اليد الفاخرة (95%)، مقارنة بالمنتجات التي حققت أقل نمو في الربع الأول وعلى أساس سنوي وفق التقرير فهي ملابس الأنشطة الخارجية (42%)، ثم منتجات الديكور والفن والمنزل وتناول الطعام (40%)، وأخيرا حقائب اليد وحقائب السفر العامة (8%).



وفي ضوء اتجاه المستهلكين وشركات التجزئة إلى الإنترنت نتيجة الجائحة، تشير بيانات الربع الأول إلى أن عادات التسوق التي تشكلت خلال العام وفي موسم العطلات 2020 ستبقى قائمة خلال الفترة المقبلة.



وفي الوقت الذي تعاود فيه الدول نشاطها الطبيعي، سيتعين على شركات التجارة والتجزئة إعادة التفكير بالدور الذي تمارسه المتاجر التقليدية (والعاملين فيها) وكيف تستطيع أن تكون بمثابة عنصر هام جدا في تجربة التسوق الرقمية خلال 2021.

واضطرت شركات التجزئة مطلع العام الماضي إلى خوض مرحلة مربكة في سياق استجابتها للتدفق الكبير للمتسوقين الرقميين الجدد، واعتمدت تكتيكات جديدة مثل تسليم المشتريات في مواقف السيارات حفاظا على سلامة المستهلكين".

ويعتبر النمو في التجارة الرقمية خلال الربع الأول إشارة إلى أن شركات التجزئة بحاجة إلى الاستمرار في توسعة استثماراتها في التقنيات الرقمية مع التركيز على تجربة المستهلك أثناء التسوق في المتاجر. وبالتالي، يتعين على المتاجر إقامة توازن بين تجارب التسوق الانغماسي والغير تلامسي حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات المختلفة لدى المستهلكين".