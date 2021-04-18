الإعدام لبائع سمك اغتصب ابنته القاصر وأنجب منها بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، برئاسة المستشار محمد علي عبد الرحيم، رئيس المحكمة، على قرار مفتى الجمهورية، بالإعدام شنقا لأب تعدى جنسيا على نجلته القاصر، وأنجب منها سفاحا.

البداية فى العام الماضى 2020 حينما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية، من ربة منزل، تتهم فيه طليقها "أحمد ج" 40 عاما بائع سمك، ومقيم بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، باغتصاب ابنته الطفلة والتى تبلغ من العمر 15 عاما، وحملها منه سفاحا، وتهديده إياها بالقتل فى حال إفصاح شيء لوالدتها.

وتبين أن الأب من متعاطى المواد المخدرة، وزوجته منفصلة عنه وتقيم بالقاهرة وتحضر كل فترة لرؤية أولادها منه، فأخبرتها نجلتها بتعدى والدها عليه وبعرضها على الطبيب تبين حملها منه.

وتمكنت قوة من مركز شرطة الحسينية من القبض عليه، وتبين قيام المتهم بالتعدى على نجلته أكثر من مرة، وبعرضه على نيابة مركز الحسينية، تم إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قد صدقت أمس، برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم، رئيس المحكمة، على قرار مفتى الجمهورية، بالإعدام شنقا، لمدير ملعب كرة قدم، لقيامه بقتل عمته، بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية.

حيث تم العثور على جثة الفقيدة بأطراف مدينة القنايات، مصابة بجرح غائر فى الرأس وجروح بأنحاء متفرقة بجسدها.

وتبين من التحريات سرقة مصوغاتها الذهبية، وقد تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجنى عليها "أ.ع.أ" 35 عامًا، مدير ملعب كرة قدم، حيث قام باستدراجها إلى مكان العثور على جثتها وقام بقتلها بقطعة حديدية، كانت بحوزته وسرق مصوغاتها الذهبية.