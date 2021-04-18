رئيس مدينة سيوة يتفقد أعمال إحلال وتجديد عدد من المساجد

تفقد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة مسجد سيدي عبد السلام، والنور بقرية أغورمي، في مطروح، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأعمال بحضور الشيخ محمد منصور، ويوسف كيلاني رئيس قرية أغورمي وعددا من الأهالي.

وتفقد “عبدالغني” أعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمساجد، مؤكدًا على أن وزارة الأوقاف تنفذ خطة إحلال وتجديد، وتطوير بعض المساجد على مستوى محافظة مطروح، مضيفاً أنه سيتم الانتهاء من الأعمال، لإعادة افتتاح المساجد في القريب العاجل.

افتتاح عدد من المساجد

وكان افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، الجمعة الماضية، مسجد الرحمة الذي تم إنشاؤه في منطقة الكيلو 4 المساكن الجديدة بالجهود الذاتية بتكلفة مليون ونصف جنيه بحضور عدد من الأجهزة التنفيذية وأهالي المنطقة.

وادي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الجمعة في المسجد الجديد وسط فرحة الأهالي حيث استمع الي شكاوي الأهالي ووجه بدراستها جميعا مؤكدا علي أن مسجد الرحمه تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة مليون ونصف علي مساحة 160 متر تحت إشراف وزارة الأوقاف موجها للأهالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال صلاة التراويح لمكافحة انتشار كورونا.

وأوضح الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح خلال حديثة لـ"الدستور، إلى أن تتوالى الافتتاحات خلال شهر رمضان في مدينتي سيوة والحمام.



وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت ، افتتاح 35 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهم وترميمهم، وإعادة تأهيلهم بإجمالى (37) مسجدًا،، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضى، حتى تاريخه (1369) مسجدًا، منها (1277) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(92) مسجدًا صيانة.

مساجد سيوة

مساجد سيوة

مساجد سيوة