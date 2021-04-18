لمحبي القراءة.. نرشح لك 5 كتب في نهار رمضان

تزامنا مع الاستمتاع بشهر رمضان المبارك، يستغل البعض منا قضاء معظم الوقت في قراءة الكتب والروايات، بجانب الالتزام بالعادات والطقوس الرمضانية المعتادة، من صلاة وصيام، وغيرها، ويجدون في ذلك متعة سواء في فترات الراحة بأماكن العمل، أو المواصلات العامة، أو المنزل.

ولمحبي القراءة؛ يرشح لك "الدستور" 5 كتب يمكنك الاستمتاع بقراءتها في نهار رمضان..

أنبياء الله

تناولت قصص الأنبياء كتب كثيرة وأقلام عديدة، وأحمد بهجت هو واحد من هؤلاء فهو يتناولها في كتابه "قصص الأنبياء" الذي صدر عن دار الشروق 2004، ولكن بشكل جديد، والجديد فيه هو أسلوب التناول وزاوية الرؤية، والإحساس المتفرد وبمغزى القصة، إلى جوار الحس الصوفي الذي يحكم النظرة العامة.

وقدم الكاتب قصص الأنبياء بأسلوب سلس وعبارة محكمة ومن خلال نظرة معمقة، يعينه الصدق والدقة أولا وأخيرا، ولا يعتبر هذا الكتاب تاريخيا يروى الأنبياء بحياد بارد، ليس إطلالة تقليدية على متحف الذكريات الدينية القديمة، إنما هو بعث لثورات المسافرين دائما إلى الله ابتداء من آدم وانتهاء بمحمد عليهما الصلاة والسلام.

مذكرات صائم

هذا الكتاب من تأليف الكاتب الكبير أحمد بهجت، صدر عن دار الشروق للنشر والتوزيع عام 1991.

وهو عبارة عن مجموعة من الخواطر التى مر بها الكاتب وهو صائم فى رمضان من رؤية الهلال ومدفع السحور وليلة القدر فى أسلوب قصصى.

شخصيات حية من الأغاني

يقدم لنا الكاتب محمد المنسي قنديل في هذا الكتاب الصادر عن دار الكرمة للنشر والتوزيع عام 2014، بأسلوبه العذب، صفوة من الناس، رفعهم جهدهم العقلي عن طبقتهم العادية، بداخلهم بذرة من الطموح القلِق، يتأرجحون بين الأحلام التي يسطرونها في كلمات القصائد، وبين تقاليد الصحراء التي لا ترحم... أناس عبروا بكل صراحة عن مشاعر الهوى المستعر، والشهوة الصريحة، والرغبة في الحياة، فيعيد لنا جمال أنس الليالي الخوالي.



وتبقى شخصيات "الأغاني" - واقعية كانت أو خيالية - خليطا من الحب والجنون والرغبة، تحلق عاليا قبل أن يهبط بها مدار الوهم، ولعل هذا أحد أسرار إمتاع هذا الكتاب البديع.

أحوال العباد: كتابة خارج التصنيف

يضم كتاب "أحوال العباد: كتابة خارج التصنيف" للكاتب الراحل مكاوي سعيد والصادر عن دار ن للنشر والتوزيع عام 2013، مجموعة من الحكايات الطريفة والباسمة وأخرى قد تصل بنا إلى شفا الألم والعذاب، يسردها مكاوى سعيد مستعرضا فيها خبراته ودقة ملاحظاته وقدرته على التواصل مع عالم المهمشين والحرافيش وكشف عوالمهم للقراء من خلال وصفه الدقيق ومهارته فى رسم الشخصيات وسبر غورها، بالإضافة إلى جزالة أسلوبه التى تمكنا من رؤيتهم رؤية العين، ومشاركتهم آلامهم وأحزانهم، ومقاسمتهم الضحك على طرائفهم وسخرياتهم، كما تجعلنا نتأمل حلولهم العبقرية المدهشة الغرائبية لأعقد المشكلات التى تقابلهم.

أعجب الرحلات في التاريخ

صدرت الطبعة الأولى من كتاب "أعجب الرحلات في التاريخ" للكاتب أنيس منصور، سنة 1972 ويقع في 460 صفحة، وصدر عن دار نهضة مصر عام 2006.

وهو أحد كتب الرحلات التي كتبها الكاتب الكبير، ويروي 54 رحلة حول العالم للعديد من المستكشفين والغزاة والرحالة والمهاجرين والمسافرين.

