إنهاء إجراءات تسليم الأرض المخصصة لبناء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية

رئيس منطقة الإسكندرية يلتقي وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر.

التقى فضيلة الشيخ أحمد هاشم رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر؛ لتشغيل بعض المعاهد الأزهرية بالإسكندرية، وإنهاء إجراءات تسليم الأرض المخصصة لبناء فرع لجامعة الأزهر بالإسكندرية، والبدء في إجراءات إنشاء فرع جامعة الأزهر عليها.



جاء ذلك بحضور علاء الحلفاوي مدير الشئون القانونية بالإسكندرية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، والحاج عادل رجب وكيل المتبرع بأرض فرع الجامعة.



وعلى صعيد آخر استعدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية لاختبارات شهر إبريل الجاري للمعاهد الأزهرية بالمحافظة.

وكان قد عقد فضيلة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وفضيلة الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي للمنطقة، موسعا مع مديري المراحل التعليمية، وموجهي العموم ومديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد؛ استعدادًا لاختبارات شهر أبريل، والتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية.

وذلك بحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، و سلامة القط مدير التعليم الثانوي، و مجدي محمد علي مدير التعليم الإعدادي، و عصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي.

وتم مناقشة الاستعدادات لاختبارات شهر أبريل، والتأكيد على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، وكذلك التأكيد على مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تكون من منهج شهر أبريل، وفي مستوى الطالب المتوسط، ومراجعتها لغويًا وفنيًا جيدًا، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة، وعلى المصححين مراجعة أوراق الإجابة جيدًا، والتأكد من أنها مستوفاة لجميع البيانات.