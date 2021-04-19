بعد روسيا وموسكو.. خريطة الدول التي أعادت حركة السياحة إلى مصر

يومًا بعد يوم، يزيد أعداد الدول التي أعادت السياحة مرة آخرى إلى مصر بعد توقف دام قرابة عام لجأت فيه دول العالم من بينها مصر إلى إغلاق عام تقويضًا لجائحة فيروس كورونا، ما عطل حركات السياحة الخارجية من وإلى الدول.

وعقب عودة الطيران المصري من جديد بدأت الدول تدريجيًا السماح لرعاياها بالسفر إلى مصر، بسبب الجهود التي قامت بها وزارة السياحة من أجل طمأنة السياح في كل دول العالم باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي العدوى.

وأعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" زيادة عدد رحلاتها إلى القاهرة وتضاعف عدد التذاكر من خلال استخدام طائرات أكثر سعة، وأوضح أندري بانوف، نائب المدير العام للشركة أن الناقل الروسي الوحيد الذي يشغل رحلات موسكو والقاهرة، ستزيد عدد وسعة رحلاتها إلى القاهرة.

ووفقًا له، فإن الشركة ستستخدم طائرات أكبر في رحلاتها إلى مصري، ما يمكن أن يتضاعف عدد المقاعد، تتوقع الشركة تلبية طلب السائحين الروس على الوجهة المصرية اعتبارًا من 15 أبريل وتعويض خسائرها جزئيًا خلال الفترة المقبلة.

ولم تكن روسيا، فقط، هى أول من تعلن عن عودة السياحة الخاصة بها إلى مصر، لكن هناك العديد من الدول التي استأنفت رحلات السياحة الخارجية الخاصة بها إلى مصر بعد الاطمئنان لاجرءات الوقاية التي تتخذها الفنادق هنا، وترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز تلك الدول.

أفاد اتحاد صناعة السفر الروسي بأنه سيدعو السلطات الروسية لفتح وجهات سياحية أخرى مثل مصر وتونس واليونان لتعويض الحظر المفروض على السفر من روسيا إلى تركيا، وأوضح إنه سيدعو السلطات الروسية السماح لاستئناف رحلات الطيران العارض "تشارتر" إلى مصر.

ويعد السوق الروسي من أكبر الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر، حيث بلغ عدد السياح الوافدين من هذا السوق 2.8 مليون سائح في 2010، وبعد رفع الحظر الروسي عن القاهرة في 2018، بلغ عدد السياح الروس الوافدين 145 ألف و642 سائح روسي بعد ما كان في 2017 نحو 100 ألف سائح روسي .

في سبتمبر الماضي أعلن السفير الفرنسي في القاهرة إن بلاده ستستأنف رحلاتها السياحية إلى المدن الشاطئية المصرية في أكتوبر المقبل، لأول مرة منذ 7 أشهر تستقبل مصر السائحين الفرنسيين من جديد اعتبارًا من أكتوبر 2020.

تم ذلك بعد فتح 3 محافظات مصرية أمام السياحة ورحلات الطيران الدولية في يوليو، وذلك بعدما نجحت شركة مصر للطيران في التوسع تدريجيا في عدد الرحلات والوجهات التي تشغلها حتى وصلت إلى 36 وجهة، وذلك بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

في 3 سبتمبر الماضي، استقبل مطار القاهرة، أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية بعد الجائحة، قادمة من مطار هيثرو في لندن وعلى متنها 180 راكبًا، وحتى آخر العام 2020 استقبلت مدينتي شرم الشيخ والغردقة 26 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا.

وعادت السياحة الأوكرانية أيضًا إلى مصر خلال آواخر العام 2020، فمنذ استئناف الحركة السياحية لمصر اعتبارًا من يوليو وصل مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا حوالى 41 رحلة طيران من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة طيران إلى الغردقة.

وقال بوهدان هورفات، سكرتير ثاني لدى السفارة الأوكرانية بالقاهرة، إن عدد السياح الأوكرانيين الذين زاروا مصر منذ استئناف حركة الطيران الدولي لشرم الشيخ والغردقة في الأول من يوليو وحتى أكتوبر الماضي يقدر بنحو 200 ألف سائح.

وسجلت أوكرانيا عام 2018 مليون و174 ألف و234 سائح، وفى الفترة من يناير إلى يونيو 2019 بلغ إجمالى عدد السائحين الوافدين نحو 6.1 مليون سائح، مقابل 5 مليون سائح فى العام السابق، بمعدل زيادة 20.5% وتصدرت ألمانيا قائمة الدول العشر الاولى ثم أوكرانيا.