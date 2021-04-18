واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 5406 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2230 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 197 مخالفة السير بدون تراخيص، 37 مخالفة موقف عشوائي، 45 مخالفة لشروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الحالة المرورية اليوم

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

خطة المرور في رمضان

وقد انتهت الإدارة العامة للمرور من وضع الخطة المرورية لمنع زحام لشهر رمضان المبارك، بعدما اجتمع مع الوكلاء ومساعدى المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين، لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادى الطرق السريعة التابعة للإدارة، وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.

ونسقت إدارة المرور مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح، لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وارتكزت الخطة المرورية على عدة محاور، منها نشر وتكثيف الخدمــــات المرورية لتحقيق انتظام حركة السيارات على جميع الطرق، وسوف يكون التواجد على هذه الطرق ، ويهدف التواجد المرورى على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضى المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان.

وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع أى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها، وهى – الطريق الدائرى (أعلى الطريق الزراعى – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربى) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى – طريق السويس االصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الإسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعى - طريق العلمين الساحلى – طريق الإسكندرية الساحلى.